Magyar Péter Kijevbe utazik a lebombázott gyermekkórház miatt

„Holnap hajnalban a Tisza Párt és a magyar emberek képviseletében Kijevbe utazom. Apaként nem tehetek másként” – írja a Facebookon Magyar Péter.

Mint arról mi is beszámoltunk, hétfőn reggel összehangolt támadássorozatot indítottak az oroszok ukrán városok ellen, melynek során a fővárosi Okhmatdyt kórházat, az ország rákos gyermekek fő kezelőközpontját is közvetlen rakétatalálat érte. Az esetnek halálos áldozatai is voltak.

Magyar Péter szerint ez a „szörnyű orosz rakétatámadás a kijevi gyermekkórház ellen mindenkit megdöbbentett. Nincs háborúzó gyerek. Ők nem tehetnek semmiről. Még esélyük sem volt az életre.”

Ezért rendkívüli humanitárius akciót indít a párt, és a MedSpot Alapítvány segítségével jelentős mennyiségű egészségügyi és orvosi eszközt juttatnak el a legjobban rászoruló helyi kórházaknak. Magyar Péter magánszemélyként 1 millió forintot ajánl fel az alapítványnak.