Mbappé levette a maszkját, de ez is kevés volt – Spanyolország 12 év után újra ott van az Eb döntőjében

Senki nem számított olyan meccskezdésre az Európa-bajnokság első, spanyol–francia elődöntőjében, mint amilyen végül kerekedett. A legjobb négy közé példátlan módon akciógól nélkül, csupán egy 11-es góllal elvergődő franciák a 9. percben Kolo Muani fejesével vezettek. A labdát Mbappé adta be, aki az osztrákok elleni orrtörése óta először játszott maszk nélkül.

Az Eb-közönségdíjas spanyolok másodszor kerültek hátrányba ezen a tornán, és megint nem estek kétségbe, pedig most a vb-ezüstérmes francia válogatott volt az ellenfelük, nem az újonc Grúzia. A 21. percben Yamal egyenlített, 16 évével ő lett az 1960 óta rendezett Európa-bajnokságok legfiatalabb gólszerzője. Érdekesség, hogy Yamal egy éve még az U17-es Eb-n Felcsúton lőtt gólt – akkor is a franciák ellen, akkor is elődöntőben.

photo_camera Yamal gólöröme Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A spanyolok négy percre rá a vezetést is megszerezték. Dani Olmo csinált egy cselt a tizenhatoson belül, majd erővel kapura vágta, a blokkolni igyekvő Koundéról pedig a kapuba pattant a labda. Előbb öngólnak könyvelték el, a félidő végére Olmónak adták, mert megállapították, hogy a labda a blokk nélkül is hálóban kötött volna ki. (Ez az Eb 11. öngólja lett volna.)

A második félidő viszonylag veszélyes francia támadásokkal kezdődött, de a spanyolok megugrásai is állandó veszélyt jelentettek, különösen a szélen. Mbappé feltűnően élvezte a maszk nélküli játékot. A 62. percben Didier Deschamps francia szövetségi kapitány hármas cserére szánta magát, a gólszerző Kolo Muani, valamint Kanté és Rabiot helyett jött Barcola, az Eb-n eddig formán kívüli Griezmann és Camavinga. (Griezmann-nak ez a 17. Eb-meccse, amivel megelőzte az eddig legtöbb Eb-meccsen játszó franciát, Lilian Thuramot.)

A meccs képe sokat nem változott. A franciák játékából hiányzott az átütőerő, a spanyolok pedig csak annyi kockázatot vállaltak, amennyit szükséges volt, szinte semennyit. Jellemző csere volt a 76. percben Dani Olmo és a csatár Morata lecserélése, helyükre Merino és Oyarzabal érkezett.

Spanyolország 12 év után újra az Európa-bajnokság döntőjébe került, erre most nem sokan számítottak a torna előtt. Akkor végtelen passzolgatással verték 4-0-ra Olaszországot. Most egy sokkal izgalmasabb csapattal és játékkal várnak ellenfélre. Hogy melyik csapat lesz az, az a szerda esti holland–angol meccsen dől el.