A tankerületi igazgató lemondását követelték Székesfehérváron

Három-négyszáz ember álldogált Székesfehérvár főutcáján, hogy a Vasvári Pál gimnázium igazgatója, Horváth József mellett demonstráljanak. A városban ritkák az ilyen megmozdulások, a tankerület döntése után azonban utcára vonultak a helyiek. Horváth egyedüliként pályázta meg az igazgatói pozíciót, melyet tizenöt éven át betöltött, a tankerület azonban visszautasította őt, arra hivatkozva, hogy szakmailag alkalmatlan.

„Kiderült, hogy a legfőbb bűne az volt, hogy a tantestület egy része olyan túlórapénzekért perelte a tankerületet, amiket annak állítása szerint az iskola nem adminisztrált. Szintén a tankerület szerint a követelésről a tanárok a tankerület részére előzetesen tájékoztatást nem adtak. Ezzel szemben a tanárok állítják, a tankerület nevére kiállított számlákkal minden túlórát bizonyítani tudnak” – mondta a demonstrációt szervező Horváth Bence.

photo_camera Horváth Bence Fotó: Kristóf Balázs/444

A korábban Balatonvilágoson képviselőjelöltként induló, Szabad-díjas Horváth szerint azzal vádolják az igazgatót, hogy nem voltak leadminisztrálva ezek a túlórakövetelések, és „azzal, hogy a vasváris tanárok egy ilyen perrel ki mertek állni önmagukért, presztízsveszteséget okoztak Török Szabolcs tankerületi igazgatónak. Mi úgy gondoljuk, hogy [a pályázat elutasítása] egyfajta bosszú lehetett, hogy az igazgató miért nem tud rendet tenni a saját iskolájában.”

Az ügy a városvezetést felkészületlenül érhette, ugyanis a fideszes polgármester, Cser-Palkovics András és a szintén fideszes országgyűlési képviselő, Vargha Tamás is kiállt Horváth József mellett. „Volt kollégaként és Székesfehérvár képviselőjeként is értetlenül állok a kialakult helyzet előtt. Azt gondolom, Horváth József igazgató úrnak kellene végigvinnie a Vasvári Pál Gimnázium felújításának és bővítésének nehéz, de felemelő éveit” – írta Vargha a Facebookon a döntés után, majd megígérte, mindent meg fog tenni, hogy Horváth maradhasson az igazgató.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Cser-Palkovics óvatosabban fogalmazott, szerinte a városvezetésnek „a jogszabályok alapján” nem lehetett ráhatása a döntésre. Több tüntető is úgy gondolja, a városvezetés nem tett meg mindent az ügy érdekében. Mások azt kérték számon a polgármesteren, hogy az ő pártja volt az, amely hozzájárult az oktatás központosításához, az önkormányzatok hatáskörvesztéséhez az oktatás területén.

A városvezetés egyébként hosszú csúszás után elindította a Vasvári épületének háromévesre tervezett felújítását. Az is kellemetlenül érhette a vezetést, hogy a felújításról szóló tárgyalásokban Horváth fontos szerepet töltött be – ráadásul az egykori igazgató úgy tervezte, hogy a folyamat után fog csak nyugdíjba vonulni.

A tanárok és a diákok is félnek

A tüntetésen a tantestület közös közleményét Börcsök Olivér, a Miskolci Nemzeti Színház színésze olvasta fel. „Az eddig történtek fényében nem sok garancia van arra, hogy ha egy tanár állna itt helyettem, akkor őt ne érné retorzió. Éppen ezért sorra beszéltük le őket és beszélték le egymást a nyilvános egyéni szereplésről” – mondta Börcsök.

A tantestület szerint Horváth a nyári szünet előtti napon, július 2-án kapott egy kétsoros emailt, „melyben Török Szabolcs tankerületi igazgató tájékoztatta, hogy igazgatói pályázatát elutasították”, de indoklást nem kapott. Török „ezt követően fél órán belül berendelte az igazgatót és az egyik helyettest a tankerületbe. A néhány perces találkozón a tankerület vezetője a behívottak szemébe sem nézve az igazgatónak és a helyettesnek ultimátumot adott: vagy másnapra megneveznek egy jelöltet a tantestületből, vagy a felsőbb hatalom nevez ki külső megbízott igazgatót”.

photo_camera Börcsök Olivér, a Miskolci Nemzeti Színház színésze tolmácsolja a tantestület levelét Fotó: Kristóf Balázs/444

Másnap, a nyári szünet első napján a tantestület rendkívüli értekezletet tartott. „Fenyegetve éreztük magunkat, ezért a kényszerítés hatására, igazgató úr javaslatára jelöltük ki tantestületünk egyik megbecsült tagját, Havranek Máriát, aki könnyek között vállalta, hogy az ismeretlen helyzetben belép a vezetésbe, és dolgozik a Vasvári-értékek megőrzésén, ha igazgató urat ellehetetlenítik.”

A tantestület úgy számolt, hogy mivel július 10-ig van idejük kinevezni az új igazgatót, addig mindent megtesznek Horváth visszahelyezéséért. Petíciót indítottak, amelyet mostanra több mint hétezren írtak alá, és megszervezték a demonstrációt. A tantestület utólag úgy érzi, esélyük sem volt a győzelemre. Eközben Horváth szerint a retorziótól való félelem miatt több tanár is elállt a tankerület elleni pertől.

Havranek Máriára már a tankerület is rábólintott, ami a demonstráció átszervezéséhez vezetett, mivel a szervezők szerették volna elkerülni, hogy úgy tűnjön, a tantestület által is támogatott Havranek ellen tüntetnek. „Kiállunk Havranek Mária tanárnő mellett” – mondta Horváth, aki szerint mind a tantestületből kizsarolt döntés, mind az önkormányzat megkerülése azt mutatja, itt nem Horváth József az, aki alkalmatlan a pozíciójára, hanem Török Szabolcs és az egész tankerületi központ. Horváth később a tömeg egyetértése mellett a tankerület igazgatójának a lemondását követelte.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A tüntetésen sok egykori és jelenlegi vasváris diák megjelent. A jelenlegi diákok közül nem szólalt fel senki, nyilatkozni sem szívesen nyilatkoztak. „Az elmúlt évek tapasztalataiból tudjuk, hogy akár egy diákra nézve is komoly negatív következményei lehetnek egy ilyen felszólalásnak” – mondta Börcsök, majd a diákönkormányzat egykori vasváris tagja olvasta fel a diákok üzenetét.

A diákok szerint ahhoz, hogy a megyei szinten az egyik legjobb, országos szinten a 46. legjobb iskola működni tudjon, szeretetre, munkára és nyitottságra van szükség. „Ez a három érték teremti meg a generációkon átívelő közösséget, amihez már csak egyvalami, pontosabban egyvalaki hiányzik. Egy diákközpontú, mindig segítőkész és támogató vezető. Ez a vezető számunkra eddig Horváth József igazgató úr volt” – olvasta a diákok levelét Tóth Lilla.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Horváthék és a volt vasvárisok a megmozdulást alig egy hét alatt szervezték még, és most a városnál pattog a labda. „Innentől kezdve nyilván a Vasvári ügye is, de elsősorban a város ügye ez, ugyanis a várost, a város vezetését is megalázták” – mondta Horváth, aki szerint „nem ez az egyetlen eset Magyarországon. Szerintem a következő lépés az lehetne, hogy ezek az iskolák összefognak, sőt az összes iskola összefog, és megpróbálják elérni azt, hogy ilyenek ne történhessenek meg ebben az országban.”

Kérdéseket küldtünk a Székesfehérvári Tankerületi Központnak a pályázat elutasításának indokaival kapcsolatban, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak. Amint reagálnak, beszámolunk a tankerület álláspontjáról.