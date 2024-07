Medvegyev szerint az oroszok akkor is elfoglalják végül Ukrajnát, ha előbb tűzszünet lesz

Ha az Orbán Viktor által is favorizált tűzszünetből lesz is valami, Ukrajna előbb-utóbb akkor is orosz kézbe kerül, oszlatta el az orosz aggodalmakat Dimitrij Medvegyev orosz exelnök-exminiszterelnök, a nemzetbiztonsági tanács helyettes vezetője.

Medvegyev a Putyin átmeneti helyettesítéséről szóló elnöksége idején orosz mércével még mérsékelt liberálisnak számított, 2022 óta viszont igazi véresszájú fröcsögővé avanzsált, heti szinten fenyegeti nukleáris csapással a Nyugatot, és jelenti be Ukrajna közelgő eltörlését a föld színéről.

photo_camera Dmitrij Medvegyev a Kreml vörös téglás fala előtt 2022. május 9-én, a náci Németország felett aratott szovjet győzelem emléknapján Fotó: Jekatyerina Stukina/Sputnik via AFP

Medvegyev most a Telegramon fejtette ki aktuális véleményét egy esetleges tűzszünetről, arról, aminek az elmúlt napokban Orbán Viktor egy Kijev–Moszkva–Peking turnéval próbált az arca és mediátora lenni. Az orosz feltételekből kiinduló tűzszünet ideáját ukrán és nyugati oldalon csak az oroszoknak jó, valódi biztonsági garanciák nélküli elterelésnek szokták látni, és Medvegyev mostani posztja csak megerősíti a kételyt, ami az orosz szándékokat illeti.



„Hazánk különböző helyszíneken többször is kinyilvánította, hogy csak a saját feltételeink szerint hajlandó visszatérni a tárgyalásokhoz. A NATO-tagok és Zelenszkij kapásból elutasították ezt a javaslatot. De mi van, ha elfogadják? Ebben az esetben a lehető legóvatosabbnak kell lennünk”

– írja Medvegyev.

Az a félelme, hogy egy tűzszünet alatt az ukránok is pótolhatnák a veszteségeiket, kevésbé érdekes, a lehetséges politikai hatásokról írt spekulációi annál inkább. Szerinte ha Zelenszkij mondjuk egy Trump-elnökségtől tartva belemegy egy orosz feltételek szerinti tűzszünetbe, biztosan elveszíti a hatalmát: véres harmadik Majdan jönne Kijevben, ami elsöpörné a mostani vezetést, és egy radikálisabb lépne a helyébe. Medvegyev szerint ők már túl kínosak lennének a Nyugatnak, nem kapnák meg az eddigi támogatást, ezért arra kényszerülnének, hogy ismerjék el a háború eredményeit. „Az uralkodó klikk a rongyos bohóc vezetésével Nyugatra menekül, vagy a tömeg darabokra tépi” – írja.

Szerinte ezután ugyan egy mérsékeltebb rezsim térne vissza ideiglenesen a hatalomba,

„de ezzel még nem lesz vége az orosz hadműveletnek”.

„És akkor eljön az idő, hogy végérvényesen szétnyomjuk a rohadékot. Hogy beleüssünk egy hosszú acélszöget Bandera kváziállamának koporsójába. Hogy elpusztítsuk véres örökségének maradványait és visszaadjuk megmaradt földjeit az orosz föld ölébe”.

Bár Medvegyev fantáziajátéka a nukleáris héják politikai sci-fi kategóriájába tartozik, azt elég jól megvilágítja, hogy Moszkvában mire is számítanak egy számukra kedvező tűzszüneti megállapodás után, ez mekkora garanciát jelentene a független Ukrajna számára, és mi az, amiről egy ilyen megállapodás támogatói kevésbé szeretnek a külvilág felé nyilvánosan beszélni.