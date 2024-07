Nem lesz több Balaton Sound

Miután lejárt a szervezők Zamárdival kötött szerződése, eldőlt, hogy az idei volt az utolsó Balaton Sound - írta meg a sonline.hu.

Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere azt mondta, hogy az elektronikus zenei fesztivált szervező Sziget Zrt.-nek 2024-ig volt lehetősége megtartani a rendezvényt. Új szerződésről pedig már az újonnan, októberben felálló képviselő-testületnek kell tárgyalnia.

Csákovics elmondta, hogy az idei fesztivált a szervezők kérésére rendezték egy héttel később. A Sziget Zrt. cserébe 20 millió forinttal fizetett többet az önkormányzatnak, ami ebből a pénzből aszfaltozta újra a part menti sétányt.

Az idei Soundon többen is azt pletykálták, hogy jövőre a kolozsvári Untold fesztivált jöhet Zamárdiba. A polgármester azonban ezt nem erősítette meg, azt mondta, nem kaptak még ilyen megkeresést.

photo_camera Életkép az idei Balaton Soundról Fotó: Kristóf Balázs/444

A Balaton Soundot először 2007-ben rendezték meg Zamárdiban. Az EDM zenei stílus által dominált rendezvény a 2010-es évek közepén élte a fénykorát, a legtöbben pedig 2019-ben látogattak ki a rendezvényre. A koronavírus-járvány előtti utolsó évben 172 ezren buliztak Zamárdiban.

A Sound a 444 életében is fontos szerepet töltött be. A fesztiválon forgattuk a Yolo-világ első és második évadát, a Sound Rotationt, a Csábítás Akadémiáját és nagy visszhangot kiváltó megrendezett riportunkat is, de a családalapításról is kérdeztük a soundereket. A 2013-as fesztivált pedig percről percre közvetítettük.

Természetesen az idei Soundon is ott voltunk, a fesztiváltól ezzel a videóval búcsúztunk: