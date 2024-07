25-26 tagállamot soha nem tapasztalt módon borított ki a Putyinnal trollkodó Orbán, bojkottot fontolgatnak, de nincs igazi adu a kezükben

Szerdán olyanban volt része Ódor Bálint nagykövetnek, Magyarország uniós Állandó Képviselete vezetőjének, amilyen élmény kevés diplomatát ér, főleg az Unió soros elnökségét betöltő állam képviselőjeként. Ódort ugyanis egy zárt ajtók mögött tartott találkozón a szőnyeg szélére állították és a Politico szerint „példátlan” ledorongolásban részesítették a tagállamokat képviselő kollégái. A zárt ülésről kiszivárgott hírek szerint Ódort 25 tagállam diplomatái vonták kérdőre jó két órán át azért, ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök elindította Magyarország soros uniós elnökségi ciklusát. 25-en, mert egyedül Szlovákia képviselője nem használt kemény szavakat, a többiek mindannyian. „Példátlan, hogy az elnökséget ilyen módon dorgálják meg a többiek" - mondta egy magas rangú uniós diplomata az eseményről.



De még a Politico cikke is arról ír, hogy bár az Unió vezetése dühös, Orbán a jelek szerint pontosan érzi, meddig mehet el úgy, hogy még éppen ne érjék komoly retorziók.

Magyarország július elsején, mindössze tíz napja vette át fél évre a soros elnökséget, de Orbán „békemisszió” címén már ellátogatott Kijevbe Zelenszkijhez, Moszkvába Putyinhoz, Pekingbe és Washingtonba. Az uniót a háborús agresszorként elszigetelni kívánt Putyin meglátogatása háborította fel leginkább.

A Fidesz diplomatái továbbra is a faarcú trollként nyilvánulnak meg: Bóka János magyar uniós miniszter szerdán arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy Orbán nem az EU nevében vagy annak soros elnökeként tárgyalt. Bóka cinikusan megjegyezte, hogy

„A miniszterelnök tisztában van azzal, hogy az EU Tanácsának elnöksége milyen felelősséggel jár, és e felelősség szellemében tájékoztatta az Európai Tanács elnökét, valamint az állam- és kormányfőket a látogatásokról".

A valóság ezzel szemben az, hogy az Unió álláspontja Putyin elszigetelése, illetve hogy nincs béketárgyalás Ukrajna nélkül, ehhez képest Orbán az Unió soros elnökeként tárgyalt vele, Putyin is akként fogadta, gyengének mutatva az EU-t.

Az Ódort felelősségre vonó uniós diplomaták felhívták a figyelmet Orbán találkozóinak időzítésére és sorrendjére, a soros elnökség hashtagjeinek használatára és Putyin elnök reakciójára. (Putyin a tárgyalásukat követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Orbán az EU soros elnökeként tárgyalt vele.)

„A határvonalakat egyértelműen és szándékosan elmosták. Orbán szembement az uniós döntések betűjével és szellemével is, ezáltal rombolta az Unió egységét” -

fogalmazott a Politico egyik forrása.

Egy másik dipolomata szerint

„Orbán lépései nem az EU vagy a béke érdekeit szolgálják. Putyin és háborús projektjének kezére játszik ezzel. A magyar elnökség jelmondata, a “Tegyük újra naggyá Európát” inkább arról szól, hogy Oroszországot teszik naggyá az európai színpadon”.

Arról, hogy Orbán a látogatásával konkrét szerződéseket is megsértett, a Financial Times szerint az unió jogi szolgálata szerdán informálta a tagállamokat. A jogi szakszolgálat szerint Orbán azon alapszerződési paragrafusokat sérthette meg, amelyek tiltanak minden olyan lépést, „amely veszélyeztetheti az Unió céljainak elérését". Márpedig az Unió közös, deklarált, hivatalos célja a háborús agresszor teljes elszigetelése.

A szakértők szerint Orbán azt a szerződéses vállalást is megsértette, miszerint a tagországok külpolitikájukban „a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás szellemében" kell hogy eljárjanak.

Charles Michel, a 27 tagországot tömörítő Európai Tanács elnöke más oldalról közelítette meg a kérdést. „Politikai hiba volt a moszkvai látogatás” - mondta a Financial Timesnak. „Tíz év alatt sose láttam olyasmit, hogy 26 ország ilyen hevesen reagáljon egy tagország bármilyen lépésére. Ez felér egy sárga lappal.” Michel szerint „Ez probléma. Ez a munkamódszer nem elfogadható.” A politikus szerint a kijevi gyerekkórház elleni orosz rakétatámadás Putyin „politikai válasza” volt Orbán úgynevezett „békemissziójára”. Michel jelezte, hogy a washingtoni NATO-csúcstalálkozón beszélt Orbánnal, illetve folyamatosan tárgyal a többi uniós vezetővel a hogyan továbbról.

„Megpróbálják megosztani az uniót. Nem szabad belesétálnunk ebbe a csapdába. Nem akarjuk megbüntetni magunkat annak a mellékhatásaként, hogy megbüntetünk valakit. Okosnak kell lennünk.”

A Politicónak több uniós forrás is azt mondta, hogy nincs igazán lehetőségük ellenlépésekre és nincs erős adu a kezükben Orbán konkrét megbüntetésére. Meg lehetett volna változtatni a rotációs rendszerben elnökösködő országok sorrendjét vagy lerövidíteni Magyarország hathónapos ciklusát, de erre igazán csak július elseje előtt lett volna jogi lehetőség. Jean Asselborn korábbi luxemburgi külügyminiszter például úgy vélekedett, hogy az unió bírósága elmeszelne minden ilyen ellenlépést és vannak országok, amik ódzkodnának attól, hogy ilyen módon teremtsenek precedenst.

„Okosan csinálja” - mondta egy uniós tisztviselő a Politicónak Orbánról - „pontosan tudja, meddig mehet el az azonnali visszavágás kockázata nélkül.” Több uniós nagykövet ezért egyfajta kiközösítéssel fenyegette meg a magyar felet. Orbánék soros elnökként informális miniszteri találkozókat szerveznek. Kedden volt az első, amire a 27 tagállam közül Magyarországgal együtt csak 8 küldött minisztert. A Politico és az FT is úgy tudja, hogy szerdán az merült fel, hogy bojkottálni fogják az uniós külügyminiszterek augusztus végére tervezett budapesti találkozóját. Egy jelenlévő szerint szerdán sárga lapot mutattak fel Orbánnak, amit nem tudni, hogy követ-e majd piros is. Úgy tűnik, hogy a foci EB miatt egyszerre több uniós vezetőnek is Orbán focis stílusú megfegyelmezése jutott az eszébe.