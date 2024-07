Ha nem akart volna mindenáron repülőteret venni a kormány, most nem lenne szükség ekkora megszorításra

Egyáltalán nem furcsa, ha valakinek mostanában deja vu-je támadna: szinte napra pontosan ugyanaz történik most nyár elején is, mint a 2022-es év ugyanezen időszakában. Akkor épp parlamenti választások voltak, melynek eredményeként május végén megalakult az ötödik Orbán-kormány, idén pedig önkormányzati és európai parlamenti választások voltak június 9-én. Most ugyan más volt a kampány központi témája, mint 2022-ben, a választás utáni történések szinte semmiben sem különböznek.

Bár azt mondták a kormánypártok a 2022-es kampányban, hogy ha az ellenzék nyer, jönnek a megszorítások és nem lesz rezsicsökkentés sem, végül saját maguk hajtották végre azt, amivel „fenyegették” a választókat. Mára már mindenki tudja, a megszorítást a kormány szótárában a kiigazítás címkénél kell keresni, és mindenki tudja, hogy létezik olyan fogalom, hogy a rezsicsökkentés csökkentése. Ennyire kacifántos kifejezések az idei évre ugyan nem jutottak, a kiigazításként tálalt megszorítások menetrendszerűen megérkeztek.

Ahogy 2022-ben, úgy idén is a költségvetés miatt volt szükség a megszorító kiigazító intézkedésekre. Akkoriban a kormány bődületes pénzmennyiséget szórt a lakosságra, nem törődve a lépés inflációgerjesztő hatásával, sem azzal, hogy mennyi pénz van a költségvetésben.

Idén inkább saját magának vásárolt repteret az állam, nem törődve azzal, hogy mennyire lesz tartható az idei költségvetés.

Nagyon gyorsan kiderült, hogy semennyire sem. A helyzet odáig jutott, hogy néhány hónap alatt az egész éves hiányt összejött a költségvetésben, így kénytelenek voltak tavasszal megemelni a hiánycélt és még 1500 milliárd forintos mozgásteret hagyni maguknak. A cél biztos teljesülése érdekében 675 milliárd forint értékű állami beruházást is elhalasztott a kormány, amely kifejezetten nem tesz jót az amúgy is pocsékul teljesítő építőiparnak. Az uniós pénzek késése és a magas kamatkörnyezet miatt ugyanis kevesebb beruházás történik a vállalati szektorban, amit ilyen esetben az állam tudna kompenzálni. Ehelyett a halasztással még egyet húztak Orbánék a nadrágszíjon.

A megszorítások új neve: védelmi hozzájárulás

Bár tavasszal még úgy nézett ki, hogy ennyi megszorítás kiigazítás bőven elég lesz, voltak elemzők, akik ennek ellenkezőjére figyelmeztettek, mondván, minderre legkorábban csak úgyis a júniusi választás után történhet meg. Így is történt.