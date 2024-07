40,4 fokot mértek Kelebián

Akárcsak a csütörtöki kereken 40 fok esetében, pénteken is Kelebián mérték a legmagasabb hőmérsékletet Magyarországon: 40,4 Celsiusszal ott dőlt meg az országos napi melegrekord, írta meg az Időkép.

Kiskunhalason is 40 fok feletti adatot rögzítettek ma, emellett a fővárosi csúcs is megdőlt. Az eddigi rekordot egy 1991-es mérés tartotta 36,9 fokkal, most Újpesten 38,1 fokot mértek. Az oldal figyelmeztet: holnap is rekordra számíthatunk.