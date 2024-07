A magyar kormánypropaganda orosz szakértőként hivatkozott arra az emberre, aki most azt írta: „Nem kell mentegetőzni a lebombázott gyerekkórház miatt”

„A háború kegyetlen törvénye nagyon egyszerű: az ilyen ellenségeket nem lehet embereknek tekinteni. Tisztában kell lennünk ezzel, még ha oly félelmetesen is hangzik: a másik oldalon nincsenek emberek. Egyetlen ember sincs. A mi rakétáink nem ölnek embereket. Ott nincsenek emberek.”

Néhány napja jelent meg ez a mondat Andrej Perla tollából a Cargrad nevű médiafelület internetes oldalán. Ez annyira erős állítás, hogy azóta ezzel az idézettel kezdődik a Cargrad tévét és médiakonglomerátumot ismertető angol nyelvű Wikipedia-oldal. Mindezt ugyanis a július 8-ai támadás kapcsán írta Perla. Ez volt az a támadás, amikor Kijevet, Krivij Rihet és több más ukrán várost súlyos rakétacsapások értek, a fővárosban találatot kapott az ország legnagyobb gyerekkórháza, az Ohmatdit is. Két felnőtt kórházi dolgozó azonnal meghalt, egy napokkal később, nagyjából ötvenen megsérültek, köztük számos gyerek is. Egész Ukrajnában a halálos áldozatok száma jelen állás szerint az ötvenet közelítette.

photo_camera Egy orvos és az önkéntes egítők a lerombolt kijevi gyerekkórház romjai előtt Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Az orosz propaganda dezinformációkat terjeszt az esetről. Az orosz vezetéshez köthető oldalak olyanokat írnak, hogy amerikai légvédelmi rakéta csapódott be a gyerekkórházba, azt is rebesgették, hogy nem is ott történt a támadás, ahol felvételek bizonyítják a becsapódást, és azt is bedobták, hogy valójában katonai kórház működött ott. A Kreml hivatalosan is tagadja, hogy Oroszország hadereje indította volna a rakétát, ami a kórházat találta el. „Oroszország nem támad polgári célpontokat, a kijevi gyermekkórház közelében egy ukrán rakétaelhárító rakéta csapódott be” – mondta az esetről Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője.

És mit ír erről Andrej Perla?