Ha nagyon meleged van, gondolj arra, hogy van az országnak olyan pontja, ahol a múlt héten még fagyott

Aki olvasott kamaszkorában légiós regényeket, talán hozzám hasonlóan megdöbbent azon, hogy a Szaharában, ahol napközben 40-50 fokok vannak, hajnalban fagyni szokott (Rejtő regényében, A szőke ciklonban ez segít például Eddy Rancingnek életben maradni, bár ezzel kissé elkalandoztam). Ez arról jutott eszembe, hogy van az országnak egy olyan pontja, a Bükk egyik fennsíkján, ahol a szaharaihoz hasonló hatalmas hőingadozások figyelhetők meg nyaranta, és amely a sajátos mikroklímája miatt az ország leghidegebb pontja (miután monarchista eleink nem voltak elég szemfülesek, hogy a dualista birodalomnak igényeljék az 1873-ban felfedezett, nagyjából 190 szigetből álló Ferenc József-földet, ahol a júliusi átlaghőmérséklet 0 fok).

Ezt a helyet úgy hívják, hogy Mohos-töbör, ahol a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézete 2022 júliusa óta kihelyezett meteorológiai mérőállomást működtet, aminek saját Facebook-oldalt is létrehozott. Két éve nyáron hasonló hőhullám sújtotta az országot, napközben 35 fok fölötti melegekkel, ám a Mohos-töbörben éjszakánként nulla fok alá süllyedt a hőmérséklet, 2022. július 17-én például a saját mikroklíma miatt mínusz 4,5 fokot is mértek, de még akkor is mínusz 0,45 fok volt éjjel, amikor napközben 34 fokig melegedett a levegő.

Erről a mérőállomás munkáját felidéző múltidéző posztban írnak, amiből az is kiderül, hogy az idei hőhullám más, mint a két évvel ezelőtti: míg akkor száraz meleg volt, most szubtrópusi eredetű, nedves légtömegek hozzák a hőséget. Így a Mohos-töbörben az elmúlt napokban 5 fok körüliek voltak a leghidegebb éjszakák – persze a légkondicionáló nélkül éjszaka is 26-28 fokos panelből ez is eléggé irigylésre méltó –, de egy néhány nappal ezelőtti bejegyzésből kiderül:

a július 11-re, múlt csütörtökre virradó éjszaka még fagyott, hajnalban mínusz 1,12 fok volt a töbörben.

(Mindeközben az országban 30 fok körüli csúcshőmérsékletek voltak, és éjszakára sem ment sehol 11 fok alá a hőmérséklet.)

A Mohos-töbör egyébként Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye határán van. Aki a hőségtől félájultan azonnali ingatlanvásárlásra készülne a fennsíkon, annak egyrészt az a rossz hírem van, hogy a terület mikroklímájára jellemző a szélsőségesen alacsony hőmérséklet, a 2022/23-as télen például mínusz 28,2 Celsius-fokot is mértek ott. Persze a plusz negyvenek közelében még ez tűnhet vonzónak, de akkor jön a „másrészt” rossz hír: a hely a Bükki Nemzeti Parkban fekszik, tehát nemigen tervezhetünk oda nagyívű építkezést.