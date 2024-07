Hétvégi olvasnivalók civil sikerekről, diplomáciai ámokfutásról és a honvédség belső válságáról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagait összefogva. Észvesztően meleg napokon vagyunk túl, és hasonlóak jönnek, mit is lehetne még felvezetésként mondani. Akad többféle hírlevelünk, ezekre itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

photo_camera Grafika: Kiss Bence

Keszthelyen jött a semmiből pár virágültető civil, és húsz év után lenyomta a verhetetlennek tűnő kormánypártokat. Magyar Péter felemelkedése és az egészségügy bezuhanása is benne lehet a meghökkentő eredményben, de a lényeg a részletekben lakik. Urfi Péter alapos cikkben járt utána, hogyan történt meg az, amit sokáig mindenki elképzelhetetlennek tartott. Ott voltunk a héten Székesfehérváron is, ahol azért tüntettek, mert a tankerület visszautasította a Vasvári Pál Gimnáziumot 15 éve vezető Horváth József igazgatói pályázatát, pedig ő volt az egyedüli induló.

Megnéztük, hogy mit is takarhat a kormány új, a független sajtó vegzálásának lehetőségét hordozó új akcióterve, és írtunk arról is, hogy mit lehet tudni a DK által ideálisnak tartott újságírói működéséről, most, hogy Gyurcsány Ferenc nyíltan neki rontott a független lapoknak.

Kinéztünk a reptérre, ahol Nagy Márton eredetileg az államosítás diadaláról akart beszélni, de végül persze a légikáosz érdekelt mindenkit, és írtunk arról, hogy Garancsi cége a Gellérthegy egyik utolsó nagy zöld telkére építkezik, és bár a bontási munkálatok már hétfőn elkezdődnek, még elég sok a kérdőjel a projekt körül.

Elmentünk Vácdukára, ahol Putyin jobbkezének egykori jobbkeze, a molesztálással vádolt orosz Hilarion metropolita kastélya található. Az ortodox egyházi méltóság kívülről nézve visszafogott életet él, a helyieknek főleg a diplomata rendszámos Merci, és a kisboltban vásárló Teodóra apáca tűnt fel. Szily László pedig összevetette Oslo és Budapest Orbán Ráhel által megálmodott imázsfimljét, súlyos különbségeket felfedezve.

Pénz

photo_camera Illusztráció: Kovács Bendegúz/Botos Tamás/444

Miért száll el nálunk mindig a költségvetés, akármilyen kormány van hatalmon? Miért bírjuk ilyen rosszul a külső sokkokat? Mi lesz, ha jön a világrecesszió? Mit csinálnak jobban a románok? Miért süllyedtünk a régió éléről az utolsók közé? Hány milliárdba kerül nekünk évente a kormány külpolitikája? Uj Péter Zsiday Viktorral beszélgetett.

A héten bejelentett megszorítócsomag után világossá vált, hogy nagyobb bajban van a költségvetés, mint az eddig látszott. Cikkünkben arról írtunk, hogy az új intézkedések elárulták, a módosított hiánycél teljesülése sem biztos, és hogy a repülőtér megvásárlása nélkül biztos nem lett volna szükség ekkora kiigazításra.

Paripa, fegyver

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Július 1-jén lépett életbe a Honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet. A módosítások egy része érthető, de közben nem árt tudni, hogy hiába a tényleg jó minőségű új fegyverek, a Honvédség továbbra is számos belső, mentális és szakmai problémával küzd. Kétrészes belsős helyzetértékelés a Magyar Honvédségről, az első rész itt, míg a második itt olvasható.



A világ és mi

photo_camera Le Pen és Orbán 2021-ben a Karmelitában Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Orbán Viktor diplomáciai ámokfutásától volt hangos a hét: a "békemissziózó" magyar miniszterelnök lépéseit példátlan felháborodás fogadta Brüsszelben, miközben moszkvai látogatásával leginkább csak Putyinnak tett szívességet. Hogy kontextusba helyezzük, amit látunk, Hegedűs Dániellel, a German Marshall Fund elemzőjével beszélgettünk.

Egy kutatás alapján írtunk arról is, hogy mennyire meghatározza a magyar társadalom Ukrajna-képét a kormány évek óta tartó gyűlöletkampánya, a héten bejelentett új EP-frakció nyomán pedig megírtuk, hogy csak B-terv volt Orbán jobboldali szövetsége, és a projektnek Le Pen a valódi irányítója.

A héten amúgy NATO-csúcs is volt, beharangozó cikkünkben összeszedtük, mire volt érdemes számítani, és írtunk arról is, hogy az osztrák Raiffeisen orosz üzletei annyira idegesítik az amerikaiakat, hogy már a bank bedöntésével fenyegetnek. Közben hatalmas érdeklődés közepette lement Biden élő sajtótájékoztatója, felemás eredményekkel, és megírtuk azt is, hogy a magyar kormánypropaganda orosz szakértőként hivatkozott arra az emberre, aki most azt írta: „nem kell mentegetőzni a lebombázott gyerekkórház miatt.”

Foci

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Hiába volt két Eb-elődöntő is a héten (vasárnap este pedig jön a döntő!), az elmúlt napok focis kontentje egyértelműen a paksiak megsemmisítő hazai vereségéről szóló riportunk volt. Az NB I. tavalyi ezüstérmese otthon szenvedett 0-4-es vereséget a román másodosztályú Vajdahunyadtól, az élet úgy hozta, hogy Tóth-Szenesi Attila pont ott volt a stadionban, érdemes elolvasni a beszámolóját.

Tyúkól

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

A tipikus gamert általában férfinek képzeljük, pedig a nők ugyanúgy játszhatnak, csak általában mással. Vagy ugyanazzal, csak máshogy. Erről szólt a Tyúkól podcast legutóbbi része.

Qubit

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Qubit interjút készített Réti Lászlóval, az egyik legnagyobb magyar szabadkőművespáholy nagymesterével. A civilben iskolaigazgatóként és egyetemi docensként dolgozó nagymester hároméves vezetői ciklusa legnagyobb eredményének azt tartja, hogy mára a két legjelentősebb hazai rend egyike nőket is befogad. Célja, hogy a „boldogabb országokban” teljesen elfogadott szabadkőművesség Magyarországon is kilépjen a fényre.

A Hubble űrtávcső 20 év alatt gyűjtött adatai kellettek hozzá, de úgy néz ki, kutatók végre tényleg találtak egy még a fekete lyukak között is titokzatosnak számító objektumot. Az Omega Centauri gömbhalmazban rejtőző égitest a galaxisok középpontjában található szupermasszív fekete lyukak születéséről is mesélhet.