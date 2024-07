Nem tudta átvinni az abortusztilalom enyhítését a törvényhozáson a lengyel kormánykoalíció

Nem hagyta jóvá a lengyel törvényhozás azt a javaslatot, amt lazított volna az abortuszt korlátozó szabályokon. Bár a kormánykoalíció pártjai támogatták a lépést, de a konzervatívabb kormánypárti képviselők végül az ellenzékkel együtt szavaztak.

A javaslat a terhesség 12. hetéig dekriminalizálta volna a jogellenes abortuszhoz való segítségnyújtást. A jelenlegi törvény szerint ezért akár három évig terjedő börtönbüntetés is járhat. A tervezetet a Lewica terjesztette be, és Donald Tusk jelezte, hogy pártja, a Polgári Platform támogatja, azonban a Lengyel Néppárt (PSL) frakciójának 24 tagja végül ellene szavazott, ami miatt nem volt meg a kormánytöbbség. A hét elején Andrzej Duda elnök bejelentette, hogy akkor is megvétózza a törvényjavaslatot, ha azt a parlamenten átmegy.

A javaslat elbukását a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) tagjai felállva tapsolták meg. A lengyel kormánykoalíciónak még van további három tervezet, amikkel a Jog és Igazságosság 2021-ben bevezetett abortusztilalmát szüntetnék meg. Ezeket egyelőre még bizottságokban tárgyalják, és szintén viták vannak róluk a koalíción belül is. (Notes From Poland)