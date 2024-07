Új üzletet nyit a Balázs Kicks, a Westendben megállt az élet

„2okos + balazskicks fanok gyulekezete ahogyan egy bezart ajtot neznek balazs kicks felirattal”

– egy tiktokos kommentelő így magyarázta azt a normális világban elképzelhetetlen tömeget, ami a Westendet uralta szombaton. Ők itt azért gyűltek össze, mert a Balázs Kicks új üzletet nyit. Igen. Egy cipőbolt miatt. Ha ezt Al Bundy megérhette volna.

A Balázs Kicks tulajdonosa, Pachert Balázs persze nemcsak cipőket árul, hanem – idézőjel, felkiáltójel, dőlt betű és boldozott betű! – életérzést is. Össze is forgalmazott tavaly 1,5 milliárd forintot. A Tisza cipőnek például aligha van több százezer követője a Tiktokon. Meg hát ha nincs a Balázs Kicks, akkor nincs a zseniális Szijjártó Péter-szállóige sem, a legendássá nőtt „Készpénz. Mindig” sem. Sőt, egy bank, ha fiatalos akar lenni, akkor nemcsak azt csinálja, hogy a 14-25 évesek szánt bankszámláját Yelloo-nak nevezi el, hanem 40 000 forintos Balázs Kicks-utalványt is ad hozzá.

Szóval nyílt egy új cipőbolt. Vagy nyílik. Ez történt szombaton.

(És megnéztem: a Tisza cipőnek 4319 követője van a Tiktokon.)