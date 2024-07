Trumpot kiengedték a kórházból, folytatja a kampányt

Rövid ellátás után elhagyhatta a kórházat Donald Trump, akire szombaton lőttek rá a pennsylvaniai Butlerben tartott választási nagygyűlésen. A támadás után készült képek szerint az elnökjelölt jobb fülének felső részét sebesítette a golyó. A republikánus párt tájékoztatása szerint

A merényletkísérlet után készült első felvétel Trumpról:

Hours after the attempt on his life, Donald Trump was seen giving a brief wave as he left his plane in Newark, New Jersey 🔽 pic.twitter.com/2IUWKcWxlf