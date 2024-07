15 évet kapott, mert szexuálisan molesztálta nevelt lányait

15 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság a férfit, aki a felesége nevelt lányaihoz szexuálisan közeledett, az ítélet nem jogerős, mert a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta. Az ügyészség beszámolója szerint a férfi 2015. és 2019. között szexuálisan molesztálta a tizenkettedik életévüket már betöltött kiskorú lányokat. Fizikailag és verbálisan is bántalmazta a gyerekeket, előfordult, hogy ok nélkül megpofozta, vesszővel ütlegelte is őket. A férfi magatartása a kiskorú sértettek erkölcsi és érzelmi fejlődését súlyosan veszélyeztette. A férfit, aki csak részben tett beismerő vallomást többrendbeli szexuális erőszak bűntette, személyi szabadság megsértésének bűntette, továbbá kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 15 év fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra és minden olyan tevékenységtől történő végleges hatályú eltiltásra ítélte, amely kiskorúakhoz kapcsolódik. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott szabadságvesztés tartama aránytalanul enyhe, nem biztosítja megfelelően a büntetési célok elérését, ezért fellebbeztek.