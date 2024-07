Balszerencse, óriási fejesek és a tökéletes megoldás – rangsoroltuk az Európa-bajnokság öngóljait

A 17 éves Lamine Yamal tündöklése, Csoboth Kevin utolsó másodperces gólja, Anglia bukása – csak néhány sztori, ami végül meghatározta a németországi Európa-bajnokságot. Igaz, a torna elején a média nem ezektől volt hangos, hanem attól, hogy

Mr. Öngól toronymagasan vezeti a góllövőlistát.

Nagyon úgy nézett ki, hogy megdől a 2020-as Eb-n beállított 11 gólos öngólrekord, végül a csapatok megálltak 10-nél - plusz ugye volt még kettő, csak azokat a végül a támadók góljának írták be -. Arról rengeteg cikk született, hogy vajon miért születik ennyi öngól: puszta balszerencse? Sok beívelés és tömörülés a tizenhatoson belül? A tükörszélsők felerősödése? A zártabb védekezés?

Új megfejtéssel nem tudunk szolgálni, viszont az öngólok nagy rajongóiként rangsoroltuk az Eb ilyen típusú találatait, mintegy összegezve a tornát. A lista erősen szubjektív, a kritériumok az alábbiak voltak:

a gól szépsége



a pechfaktor,



és az, hogy az adott öngól milyen helyzetben született.



10. Robin Le Normand (Spanyolország) – Grúzia ellen

A lista utolsó helyén egy színtelen, kommunikációs hiba szülte találat áll, aminek akár lehetett volna súlyos következménye, de nem lett, a spanyolok 4-1-re kiütötték Grúziát.

photo_camera

Fotó: DAVID INDERLIED/dpa Picture-Alliance via AFP

A 17. perc elején egy szép labdakihozatal után Kakabadze indult meg a jobb szélen, majd adta be a labdát az ötös elé, de úgy tűnt, a két spanyol védő, Carvajal és Le Normand tisztázni fog. Hát nem így lett, Le Normand megijedhetett a háta mögött sertepertélő Kvaracheliától, és nagyon szép ívben a hálóba tessékelte a labdát.

9. Antonio Rüdiger (Németország) – Skócia ellen

Szintén egy következmények nélküli öngól, 4-0-s állásnál belefért a németeknek, hogy Rüdiger a saját kapujába bólintsa a labdát.

Andy Robertson szabadrúgása kábé a 16-oson tartózkodó összes mezőnyjátékoson átpattanva Scott McKennához jutott, aki visszafejelte a labdát a tömegbe, ami a tökéletes ütemben megforduló Rüdiger fejéről védhetetlenül ment Neuer kapujába. Tanítandó mozdulat.

8. Jan Vertonghen (Belgium)– Franciaország ellen

Jan Vertonghen tehetett a legkevésbé a saját öngóljáról, megpattant Kolo Muani lövése, a belga védő peches volt, a körítés azonban méltóvá teszi a lista 8. helyére.

photo_camera Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Vertonghen ugyanis vélhetően az utolsó, 157. válogatott mérkőzésén hozta össze a saját találatot, ráadásul a a franciák elleni nyolcaddöntő 84. percében, a belgák nem is tudtak egyenlíteni már. Plusz adalék, hogy Vertonghen a 37 évével a legidősebb játékos lett, aki öngólt szerzett az Európa-bajnokságokon.

7. Mert Müldür (Törökország) – Hollandia ellen

Klasszikus bénázás, fontos szituációban. A törökök vezettek a negyeddöntőben, a hollandok egyenlítettek, a 75. percben Müldür pecsételte meg a sorsukat.

photo_camera Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Dumfries adta be laposan a tizenhatos jobb széléről, három védő is nézte, ahogy elgurul előttük a labda. Müldür ahelyett, hogy kirúgta volna a labdát, megpróbálta kizárni a határozottabb Gakpot - sikertelenül -, elesve-gurulva pedig az ő lábáról pattant be a hálóba a labda.

6. Maximilian Wöber (Ausztria) – Franciaország ellen

Az osztrákok elleni nyitómeccsen még nem sejtettük, hogy a franciák rúgott mezőnygól nélkül jutnak el majd az elődöntőig, pedig Maximilian Wöber öngólja intő jel volt.

photo_camera Fotó: FABIAN STRAUCH/dpa Picture-Alliance via AFP

A 37. percben Mbappé szépen húzta meg a jobb oldalon, Griezmannt célozta a beadással, de két osztrák védő is megelőzte a francia csatárt, eddig jó védekezés. Az már nem, hogy mindketten el akarták fejelni a labdát, egymást zavarva pedig összehozták a franciák győztes gólját: Danso luftja után Wöber rossz szöget választva, csatárokat megszégyenítő módon fejelte saját kapujába a labdát.

5. Donyell Malen (Hollandia) – Ausztria ellen

Az idei Eb leggyorsabb öngólját hozta össze az Ausztria elleni csoportmeccs 6. percében a holland Malen. Prass beadásánál menteni szeretett volna, ehelyett becsúszva egy óriási bombát ragasztott a jobb alsóba.

photo_camera Fotó: SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

4. Robin Hranac (Csehország)– Portugália ellen

Sokszor elég igazságtalan sport a labdarúgás, erre jó példa volt a Portugália-Csehország mérkőzés. A csehek a semmiből megszerezték a vezetést, utána pedig hősiesen védekeztek az ugyan fölényben játszó, de nagy helyzetet ki nem alakító portugálok ellen. Aztán jött Hranac - majd a hosszabításban Jota -.

photo_camera Fotó: RALF IBING/dpa Picture-Alliance via AFP

Vitinha beadását Mendes fejelte le, de elég gyengén, a kiválóan védő Jindrich Stanek kapus könnyedén fogja majd a labdát, gondoltam. Rosszul, Stanek ugyanis inkább az arra járó Hranac védő lábára üti a pöttyöst, akiről az a kapuba esik. Ha lehetne, ezt gólt inkább a kapusnak kellett volna adni.

3. Klaus Gjasula (Albánia) - Horvátország ellen

A legjobb koreográfia díját az albán védelem kapja a Horvátország elleni csoportmérkőzésen nyújtott teljesítményéért. A horvátok a másodok félidőben 4 perc alatt fordították meg a meccset, de a két gól közül magasan kiemelkedik a második. A mérkőzés végül 2-2 lett.

photo_camera Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Ante Budimir visszapasszolta Luka Sucicnak, de a lövést a - legjobb nevű - csapatkapitány, Berat Djimsiti szépen blokkolta, csakhogy a lábáról a labda hátrafutó Gjasula sípcsontjára pattant, onnan meg a hálóba. Zseniális produkció.

2. Ricciardo Calafiori (Olaszország) - Spanyolország ellen

Ricciardo Calafiori jobban tenné, ha úgy vigyázna a kapujára, ahogy a barátnője vigyáz rá:

Az olasz védőnek egyébként jó szezonja volt, a hírek szerint nyáron az angol ezüstérmes Arsenalba igazol, de a Spanyolország elleni fontos csoportmeccsen olyan gólt hozott össze, amire minden öngólrajongó elégedetten csettinthetett. Nico Williams beadásába igaz Donnarumma kapus kicsit hozzáért, de ebből nem következett volna egyenesen az, hogy Calafiori senkitől sem zavartatva a kapuba térdelje a labdát. Micsoda mozdulat, micsoda mozgáskoordináció.

photo_camera Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE/dpa Picture-Alliance via AFP

A GYŐZTES: Samet Akaydin (Törökország) - Portugália ellen

És elérkeztünk az első helyezetthez, a tökéletes, hibátlan, 10/10-es megoldáshoz, amire nincsenek szavak. Samet Akaydin úgy hozta össze a Portugália elleni meccsen a torna legviccesebb öngólját, hogy arról még a kamera is majdnem lemaradt. A meghatározott kritériumok közül egyedül az esztétikai szempontok érvényesülnek - egyoldalú csoportmeccs volt, ráadásul a szituáció sem volt peches -, de azok nagyon.

photo_camera Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Plankó Gergő az Eb csoportkörének 5 legerősebb pillanatáról szóló cikkében már meg is emlékezett a mesterműről, idézném is a leírását: „Joao Cancelo és Cristiano Ronaldo nagyon nem értették meg egymást, támadásuk hamvába holt. Sejteni lehetett, hogy ezt ki is fogják fejezni egymás felé, a mérkőzés közvetítői úgy is döntöttek: inkább azt mutatják közeliben, az alapvonal felé csorgó labdával úgysem történik semmi érdekes.

Fogd meg a baklavám, gondolhatta erre Samet Akaydin védő, aki senkitől sem zavartatva, bármiféle nyomástól mentesen, tökéletes pontossággal elpasszolta a labdát a gólvonalat időközben elhagyó Altay Bayındır kapus mellett,

egyenesen a háló közepébe – miközben alig néhány méterrel arrébb Ronaldo még be sem fejezte védjegyszerű elégedetlenkedését”.

Ugyan a torna utolsó részében nagy öngól már nem esett, azért Mi, öngólrajongók így is egy eléggé el voltunk kényeztetve, lesz mit visszanézni a klubszezon indulásáig.