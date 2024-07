A koronatanú szerint a fideszes Simonka egyeztetett az ellene folyó büntetőeljárásról Rogánnal és Kubatovval, és arra utalt, hogy az érdekében befolyásolták az eljárást

A korrupcióval vádolt volt fideszes országgyűlési képviselő büntetőperét novemberre halasztották a Fővárosi Törvényszéken, akkor a vád egyik legfontosabb tanújának meghallgatása lesz, írja a 24.hu. A lap szerint ez a koronatanú J. Gábor, aki a 250 milliárd forintos mínusszal végződő Quaestor-botrányban is felbukkant: „a brókerügy egyik legemlékezetesebb felvonásában ő »szállította« a legendássá vált strómant, Orgován Bélát”.

J. a vádhatóság szerint a Simonka-féle bűnszervezetben könyvelőként és „reorganizációs szakemberként” a június 9-én a Békés megyei Pusztaottlaka polgármesterévé választott kormánypárti politikus bizalmasa volt. Az ügyészségen súlyos állításai voltak Simonkáról: többek között azt mondta, hogy a politikus levélben győzködte az ártatlanságáról Orbán Viktort, de egyeztetett a büntetőeljárásról Rogán Antallal, Kubatov Gáborral, akiktől információkat is kapott ügyéről, sőt – szerinte – Simonka arra is utalt, hogy az érdekében az eljárást is befolyásolják.

A koronatanú beszélt Simonka néhány Romániával kapcsolatos kijelentéséről is. Így többek között arról, hogy a fideszes politikus B terve az volt, hogy a zöldhatáron át oda menekül a letartóztatás elől, illetve hogy állítólag arról beszélt: olyan információi vannak, amelyek bizonyítják, hogy Magyarország beavatkozott román belügyekbe; „a román szervek már többször tettek neki ajánlatot, adja át információit ezzel összefüggésben”, írja a lap.

A Simonka Györgyről szóló összes cikkünk itt található.