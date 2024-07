Hanggal szőnyegbombázzák Zuglót a „drasztikusan zsúfolt” légtérből

„Szabályosan felriadtam éjjel, már nem először” – panaszkodott egy zuglói olvasónk, aki szerint telefonálni és aludni sem lehet már a főváros felett sűrűn, alacsonyan közlekedő repülőktől.



A 14. kerületben nagyon magas a zajszennyezettség, a reptér szerint a széljárás, az orosz–ukrán háború, a foci-Eb és a nyári menetrend okozza a szokásosnál durvább hangzavart.

Több olvasónk is jelezte, hogy Zuglóban, ahol a légifolyosó alatt már évtizedek óta megszokott volt, hogy időnként a kertben nem lehetett egymást hallani az ember felett elhúzó utasszállítók miatt, az utóbbi hetekben jelentősen megnőtt a zajszennyezettség.

A Nagy Lajos király útja és az Erzsébet királyné útja kereszteződésénél élő olvasónk szerint néhány percenként elrepül fölöttük egy-egy gép kifejezetten alacsonyan: „Felnézel, és konkrétan meg tudod mondani, hogy melyik társaság milyen típusú gépe az.” A gépek olyan hangosak, hogy amíg átrepülnek fölöttük, telefonálni sem lehet, mert nem hallani a vonal másik végét, de aludni is alig lehet így, még csukott ablaknál is nehéz. „Újabban ez éjfél utánig tart, és hajnali 4-től kezdődik újra” – mondták, hozzátéve, hogy a Flightradaron követték a gépeket, és azt tapasztalták, hogy „átlag 5-10-15 percenként jön gép, de van, hogy egyszerre több is, egy-egy perc különbséggel”.

Egy másik – a Vezér út és a Rákos-patak között lakó – olvasónk szerint nyáron mindig sűrűbb a közlekedés, de van olyan, évtizedek óta Zuglóban élő lakos, aki szerint „korábban is volt már durva a helyzet, még néhány éve, szerintem a covid előtti időszakban nagyon durva volt”, aztán a világjárvány idején nem nagyon volt repülés, utána viszont megint beindultak a dolgok, és újra egyre több gép jött. „De most mintha 4-5(-6?) hete történt volna valami változás” – mondta.

Ilyen, amikor elhúz egy nagyobb gép Zugló fölött késő éjjel:

