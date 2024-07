Ma legyen a pohár félig tele: fizess elő a 444-re most 50% kedvezménnyel!

Elképesztő a hőség, amiben biztosan még jobban csúszik a hűsítő sör, de most kivételesen nekünk is van egy üdítő hírünk: egy napig fél áron fizethetsz elő a 444-re.

Ha a következő 24 órában csatlakozol hozzánk, az első havi előfizetési díj felét elengedjük. Válaszd ki a számodra legvonzóbb csomagot, akár Qubit-előfizetéssel együtt, hogy korlátlanul hozzáférj minden anyagunkhoz!

Sőt, a Közösség- és Belső körös előfizetéseddel a podcastjeinket és exkluzív hírleveleinket is megkapod, hogy nyáron is mindennel képben maradj. Próbáld ki, milyen az előfizetőnknek lenni, ha pedig nem válik be, bármikor lemondhatod.

Itt tudsz előfizetni most fél áron, csak 24 óráig!