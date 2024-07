Kreml: Moszkvához nem érkezett nyugati reakció a magyar békejavaslatokra

Dmitrij Peszkov nehezményezi, hogy Moszkva semmilyen reakciót nem kapott a nyugati országoktól Orbán Viktor „békejavaslataira”, és nem osztja Andrzej Duda lengyel elnök véleményét, miszerint Oroszország ukrajnai győzelme háborúhoz vezet a NATO-országokkal.

A Kreml-szóvivő szerdán újságíróknak nyilatkozott.

„Voltak válaszok, sőt, nyilvános válaszok is. Mint tudják, maguk az európaiak próbálják elítélni Orbánt, megkísérlik teljesen letagadni, hogy ebben a kérdésben bármilyen hatásköre volna, és erősítik az eltökéltségüket, hogy katonai ügyekben segítséget nyújtsanak Ukrajnának. Valószínűleg ez a válasz"

- válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy milyen nyugati reakciókat kapott Oroszország a magyar javaslatokra. A szóvivő emlékeztetett, hogy Orbán és Putyin találkozója után Szijjártó Péter kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalt New Yorkban.

Hogy létezne „ukrajnai magyar békejavaslat”, azt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is tagadta a legutóbbi Kormányinfón.

photo_camera Orbán és Putyin Moszkvában, 2024. július 5. Fotó: VALERY SHARIFULIN/AFP

A magyar miniszterelnöknek tíz napjába sem telt, hogy az EU soros elnökeként kiakassza az uniós politikusokat diplomáciai barangolásaival: először Kijevbe látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, majd titokban Moszkvába repült Vlagyimir Putyinhoz. Lelkesedése innen egészen Pekingig reptette, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott, majd a múlt heti NATO-csúcs után már Donald Trumppal fogott kezet Floridában. Orbán be nem jelentett útjaival szkepticizmust és ellenállást váltott ki az EU-tagállamok körében, moszkvai útja miatt több tagország is bojkottálja a budapesti informális találkozókat, és az uniós biztosok is távolmaradással büntetik.

A cseh miniszterelnök szerint Orbán „békemissziója” csak Putyint segíti.

Peszkov elmondta, hogy a harkivi invázió - szerinte „biztonsági övezet létrehozására irányuló művelet” - a sikeres befejezésig fog folytatódni, és visszautasította azt a feltételezést, hogy a határ közelében fekvő Belgorod régióban kudarcot vallottak volna az ukrán támadások visszaverésében.

Christian Lindner német pénzügyminiszter szerdán jelentette be, hogy a német segély Ukrajnának jövőre négymilliárd euróra csökken az idénre meghatározott körülbelül nyolcmilliárd euróról, mivel Ukrajna finanszírozása „a belátható jövőre biztosított az európai eszközöknek és a G7 kölcsönöknek köszönhetően”. Korábban ezeket a G7 kölcsönöket épp azért töltötték fel jó előre, hogy Donald Trump esetleges megválasztásával és az Egyesült Államok Ukrajna-politikájának megváltozásával is hosszabb távon biztosított legyen a védekező ország segélyezése.

A novemberi amerikai elnökválasztásról Peszkov azt mondta, az Egyesült Államok Oroszország elleni szankciói „illegitimek és mindkét fél számára károsak”, de az elnöksége alatt szintén számos korlátozást bevezető Trump idején „legalább még volt párbeszéd” a két ország között. Szerinte ez a pozitív elemek közé sorolható. (MTI)