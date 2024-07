Szicíliában a szárazság miatti vízhiány elriasztja a turistákat

Borzalmas vízhiányról beszélt Claudio Guarnieri, a szicíliai Agrigento térségének vízszolgáltatási felelőse, aki szerint az utóbbi 50 év legsúlyosabb szárazsága elriasztja a turistákat.

Agrigento területén a szálláshelyeken nincs folyamatos vízellátás. Szicília más részén 5-7 naponta biztosított a víz a háztartásokban, de van olyan település, ahol csak 20 naponta működnek a csapok. Az önkormányzatok víztartályokkal biztosítanak vizet a lakosságnak, az üzletekben pedig nagy mennyiségben vásárolják a palackozott vizet.

Agrigento prefektusa szeptember 30-ig leállította a város három vízerőművét.

A szintén szicíliai Palermo városában hétfőtől vezettek be vízkorlátozást.

photo_camera A lávát és forró hamut az égbe okádó Etna egy újabb vulkánkitörés után a szicíliai Cataniában 2024. július 7-én. Illusztráció: SALVATORE ALLEGRA/Anadolu via AFP

Az Il Messaggero napilap a szállástulajdonos Giovanni Lopezt idézte, aki szerint helyfoglalás előtt a turisták arról érdeklődnek, le tudnak-e zuhanyozni esténként a nagy forróságban töltött napok végén. „Nem tudok mit válaszolni” – mondta Giovanni Lopez.

Claudio Guarnieri szerint a szárazság okozta vízhiány „borzalmas, súlyos, máshol kritikus” méreteket öltött. Tavalyhoz képest a több mint 5 millió fős sziget vízkészlete a felére csökkent. Agrigento lakosai már június elsején a városháza előtt tiltakoztak a korlátozások miatt, azt skandálták:

„Vizet akarunk!”

Az egész országot sújtó csapadékhiány miatt 2023-ban kinevezett kormánybiztos, Nicola dell'Acqua szerint infrastrukturális beavatkozásokra van szükség, amikre az utóbbi 70 évben nem fordítottak forrásokat sem állami, sem helyi szinten.

Vízválságot jelentett az olasz csizma sarkában található Puglia tartomány is, elsősorban Foggia és Bari térségében. A közép-olaszországi Lazio, Abruzzo és Marche régió több önkormányzata is éjszakai vízstopot rendelt el. A Marche-beli Ascoli városában, ahol több mint 45 ezren élnek, 500 eurós bírságot szabnak ki arra, aki megszegi az előírást, és éjszaka kinyitja a csapokat. Tilos az autómosás és a kertlocsolás is.

Basilicata tartomány közlése szerint a térség vízkészlete 210 millió m3-rel kevesebb tavaly július közepéhez képest, és a rendelkezésre álló mennyiség az ilyenkor szükségesnek kevesebb mint egyharmada. A Liga párt a római alsóházban az évtizedek óta nem használt dél-olasz öntözőkutak működésbe helyezését sürgette.

A helyzetet bozóttüzek súlyosbítják: Szicíliában év eleje óta már több mint 10 ezer hektárnyi terület égett le, 30 százalékkal több, mint 2023 ugyanezen időszakában.

Két éve Ürge-Vorsatz Diána klímakutató azt írta, ez életünk hátralévő részének leghűvösebb nyara. A megállapítás azóta is érvényes évről évre, idén világszerte folyamatosan dőltek meg a hőségrekordok már júniusban is. (MTI)