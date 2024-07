Ez már nem figyelemgazdaság, hanem létrontás

Jó reggelt, mérséklődő, de azért még mindig érezhető hőségben, egyre-másra megdőlő áramfogyasztási rekordok idején itt a napindító hírlevelünk, az elmúlt nap legfontosabb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Magyar „diplomácia” és a háború

photo_camera Fotó: Villa Kaliopa/Facebook

Még nem ért véget Orbán diplomáciai ámokfutása okozta felháborodási hullám: a magyar miniszterelnöknek Charles Michel írt meglehetősen heves levelet, közben német miniszterek is bojkottálni akarják a magyar EU-elnökséget, a cseh miniszterelnök szerint Orbán Viktor „békemissziója” Putyint segíti, és az Európai Parlament is elítélte, hogy Orbán „kirívóan megsértette” az EU-s alapszerződéseket a moszkvai útjával. Az elmúlt hetek fejleményeit is látva írtunk arról véleménycikkünkben, hogy mindenkivel végzetesen megutáltatni magunkat nem tűnik túl előremutató stratégiának, hiszen végső soron a szövetségeseinkkel együtt tudjuk csak megvédeni magunkat, sőt, a szuverenitásunkat is.

És ha már a háború: írtunk arról is, hogy tudatos orosz stratégia állhat az ukrán kórházak bombázása mögött, Szíriában ugyanezt csinálták sokkal nagyobb léptékben. Ez a genfi egyezmény megsértése és háborús bűn lenne, de a gázai egészségügy módszeres pusztítása után még nehezebb fellépni ellene. És hír volt még, hogy orosz drón támadta meg Fehéroroszországot,valamint hogy menedékjog-kérés nélkül visszafordítanák az Oroszországból érkezőket Finnországban.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Szerdán éppen az derült ki, hogy a Szent László Kórház transzplantációs osztályán is elromlott a klíma, mi az elmúlt hetekben kialakult helyzetről a Magyar Orvosi Kamara főtitkárával, Svéd Tamással beszéltünk. Szerinte ez a tartósan alulfinanszírozott egészségügy következménye, és nemcsak a műtőben romlik el a klíma, a kórtermekben is embertelen állapotok uralkodnak, ami visszaveti a gyógyulást.

Sok oka lehet annak, hogy késnek a repülők, és idén nyárra rendesen össze is álltak ezek az okok. A HungaroControl és az európai légi közlekedési rendszer munkájára is rálátó szakértő segítségével néztük végig, mi minden ért most össze, és miben nem mond igazat Nagy Márton.

Kiderült, hogy a főszervező szerint nem is cenzúra, hogy nem engedték Magyar Pétert fellépni Gombaszögön, közben Dobrev képmutatással vádolta Magyart, Magyar ócska hazugsággal Dobrevet az EP első jelentős döntése után, valamint hogy Rogán kabinetfőnöke a Schadl-ügy kirobbanása után nem tudta élni a megszokott hétköznapi életé. A főpolgármester-választás után az egész ország követte az újraszámlálások újabb és újabb fordulatait, melyek során sokak számára nyilvánvalóvá vált: sürgős törvénymódosításokra lenne szükség. A Political Capital választási szakértője, László Róbert megoldási javaslatokat fogalmazott meg véleménycikkében.

És hír volt még, hogy

Figyelemgazdaság

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A szerda este történtek után joggak felmerül a kérdés: miért rohannak szelfiző tinédzserek tömegei fejvesztve egy kutyaugatást imitáló videós után? A Budapesten végigszáguldó IShowSpeed esete is mutatja: ez már egy újfajta kapcsolat tartalomgyártó és néző között. Mi videóban is összefoglaltuk az amerikai youtuber budapesti látogatásának legemlékezetesebb pillanatait.

A világ

photo_camera Joe Biden torkát köszörüli. A helyszín Las Vegas, egy Demokrata párti kampányesemény, az időpont július 16. Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Közvetlenül azután, hogy Biden azt mondta, ha lenne valami egészségügyi problémája és az orvosai mondanák, visszalépne, kiderült, hogy covidos. A nagy kérdés persze az, hogy ez már elég indok-e az esetleges visszalépéshez, de azt tudni, hogy a demokrata szavazók közel kétharmada ezt szeretné.

És hír volt még, hogy

Qubit

photo_camera Fotó: JC MILHET/Hans Lucas via AFP

Az olvasáskutatásra specializálódó kognitív pszichológusok képalkotó eljárásokkal, statisztikai módszerekkel és a szemmozgások vizsgálatával vonnak le következtetéseket az olvasást kiszolgáló mechanizmusokról. A kulcs: az agyi plaszticitás.