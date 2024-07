Már egy órával a támadás előtt jelezték a rendőrségnek Trump merénylőjét, mégsem történt semmi

Újabb nehezen magyarázható részletek derültek ki a Trump elleni merényletről és a hatóságok passzivitásáról a zárt körő szenátusi tájékoztatón szerdán. Azt már korábban lehetett tudni, hogy az amerikai titkosszolgálat is vizsgálja, milyen mulasztások történtek, hogy egy felfegyverzett támadó alig 120 méterről lőhetett rá Trumpra egy pennsylvaniai kampánygyűlésen, emiatt bizottsági meghallgatásra rendelték be a titkosszolgálat igazgatóját, Kimberly Cheatlet és más illetékeseket is.

Ennek eredményéről több szenátor számolt be az NBC News-nak: szerintük az FBI és a titkosszolgálat olyan részleteket árult el a merényletről, hogy már egy órával a lövöldözés előtt gyanús személynek jelentették, és le is fényképezték a támadót.

Ez alapján szerintük az sem világos, miért engedték egyáltalán a titkosszolgálatok Trumpnak, hogy a pódiumra lépjen.

John Barrasso republikánus szenátor beszámolója szerint a Trumpra lövő, egy embert megölő, kettőt súlyosan megsebesítő Thomas Matthew Crookst egy órával a lövöldözés megkezdése előtt már gyanús személyként jelentették be, de utána a titkosszolgálat szem elől tévesztette.

photo_camera Thomas Matthew Crooks Fotó: HANDOUT/AFP

Nagyjából 30 perccel az első hozzájuk befutó bejelentés után, a pennsylvaniai rendőrség 17:51-kor értesítette a titkosszolgálatot egy gyanús személyről. Két perccel később már a mesterlövészeket is értesítették róla. Trump csak 18:02-kor lépett színpadra, 18:09-kor pedig néhány néző már arról értesítette a rendőrséget, hogy Crooks a háztetőn van, és mutogattak a titkosszolgálat metserlövészeinek is. Ők nem léptek közbe, két perccel később pedig Crooks tüzet nyitott.



A tájékoztatón az is kiderült, hogy Crooks már egy héttel korábban járt a merénylet helyszínén.

Mindez republikánus beszámlókból tudható csak egyelőre, hogy pontosan mi hangzott el, az most még csak az ő szűrőjükön keresztül került nyilvánosságra. Jon Barrasso szerint mindenesetre a szenátusi tájékoztatón a hatóságok saját magukat akarták bevédeni, teljesen elkenve a felelősségüket. A szenátor a történtek miatt Kimberly Cheatle titkosszolgálati igazgató eltávolítását követeli.

Cheatle korábban azt mondta, hogy bár még nem tud minden részletet az esetről, de a lövésekig nagyon rövid idő telt el azután, hogy befutottak az első jelentések arról, hogy Crooks gyanús lehet e- ennek teljesen ellentmondanak az új információk arról, hogy milyen korán észlelték a merénylő gyanús viselkedését.

Cheatle-t a képviselőház illetékes bizottsága is beidézte e gy nyilvános meghallgatásra szerdán, ez még júliusban várható, a merényletet pedig „az ügynökség alapvető küldetése teljes kudarcának” nevezték.