A dán miniszterek is bojkottálják a magyar EU-elnökséget

Dánia sem küld minisztereket a magyar EU-elnökséghez kapcsolódó kormányülésekre, tiltakozásul az ellen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel – közölte a dán külügyminiszter.

Orbán a „békemissziója” keretében, az EU soros elnökségének átvétele után tárgyalt, ami erős tiltakozást váltott ki az EU-ban. Orbán ugyanis nem járhat el az EU nevében (bár a kormány szerint nem is ezt tette, Putyin mégis azzal nyitott, érti, hogy Orbán most az EU-t képviseli), és megsértette azt az alapelvet is, hogy nem tárgyal Ukrajnáról Ukrajna nélkül. Arról már nem is beszélve, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt sem tájékoztatta arról, hogy a tárgyalás után Moszkvába megy. Ezt követte a kínai út.

A húzás miatt az Európai Bizottság már közölte, biztosokat nem fognak küldeni, a magyar elnökség által szervezett informális tanácskozáson csak a szakterületért felelős magas rangú köztisztviselők vesznek részt, de a különböző országok is sorra jelentik be a bojkottot.

A Reuters összegzése szerint Dánia előtt Svédország, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország jelezte, hogy csak köztisztviselőkkel képviselteti magát az informális kormányüléseken.

Az Euractiv szerint Németország is ugyanezt fontolgatja. A portál 15 német minisztériumot kérdezett meg a részvételi szándékról, és egyik sem tudta megerősíteni ezt. Van ahol még nem döntöttek a kérdésben, míg más minisztériumokban nem terveznek miniszteri találkozót.

A dán külügyminiszter, Lars Lokke Rasmussen azzal érvelt, a kormány egyértelműen el akar határolódni attól, ahogyan a magyar elnökség az első hetekben Ukrajnát kezelte.

Szerdán az Európai Parlament határozatban ítélte el, hogy Orbán „kirívóan megsértette az EU-s alapszerződéseket a moszkvai útjával, a különböző országok pedig sorra jelentik be a bojkottot.

CÍmlapi kép: Alexander Nemenov/AFP