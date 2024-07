A Patrióták már rá is szálltak Ilaria Salisra

Ilaria Salis, az antifa-per elsőrendű vádlottjából lett EP-képviselő is részt vett az új Európai Parlament első plenáris ülésén Strasbourgban, ahol nem minden képviselőtársa fogadta kitörő örömmel.

laria Salist 2023 februárjában tartóztatták le, miután a vádak szerint társaival közösen Budapest több pontján súlyosan összevert embereket, akikről azt feltételezték, hogy a neonáci Kitörés túra résztvevői. Salist lábbilincsben vezették be a tárgyalásaira, ügyvédjén keresztül a magyar börtönkörülmények miatt panaszkodott, mindezek, valamint az eljárás elhúzódása miatt az ügye folyamatosan az olasz sajtó napirendjén volt. Ezek hatására kisebb diplomáciai csörte alakult ki Olaszország és Magyarország között. A június eleji európai parlamenti választásokon az olasz Zöldek És Baloldal Szövetsége nevű párt jelöltjeként szerzett mandátumot, így június közepén szabadon engedték Budapesten.

Alig kezdődött meg az Európai Parlament ülésszaka, az Orbán Viktor által újonnan gründolt, euroszkeptikus és szuverenista Patrióták Európáért pártcsalád meg is találta, kiemelt témává is tette Ilaria Salis tevékenységét, harcias levelekkel, kemény hangvételű felszólalásokkal az ülésteremben, twitteres kommentekkel.

„Tényleg azt várjuk, hogy ez lesz a történet vége? Tényleg azt hiszi, hogy ilyen könnyen megússza? Salis komolyan azt hiszi, hogy az igazságszolgáltatás nem fogja elkapni? Azt hiszi, hogy mindig védelmet fog élvezni? Eljön majd az idő, amikor nagyon magányos lesz. Nehéz megmondani, melyik a rosszabb, az a pillanat vagy az azt megelőző várakozás. Egy tipikus kisember, aki a baloldali-liberális álomvilágában él” - írják a Patrióták Twitteren.



