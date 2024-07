Gyenge öregembernek nevezte Bident a merényletkísérlet utáni első nagygyűlésén Trump

A bevándorlásnak köszönheti az életét, mert mielőtt a golyó elsuhant a feje mellett a fejét jobbra fordította a határátlépésekről szóló táblázat felé, mondta Donald Trump a merénylet óta tartott első nagygyűlésén Michiganben. A rendezvényen már ott volt alelnökjelöltje, J.D. Vance ohiói szenátor is.

photo_camera Fotó: BILL PUGLIANO/Getty Images via AFP

„Remélem, soha többé nem kell ezt átélnem” – mondta Trump, hozzátéve, hogy az ellenfelei a demokrácia elleni fenyegetésnek nevezik őt, de ő „a demokráciát védelmezve kapott egy lövést”.

Trump most már hivatalosan is elnökjelölt, a Republikánus Párt jelölőgyűlésén elfogadta a jelöltséget. Szombati beszédében utalt a Demokrata Párton belüli káoszra is, ami Joe Biden korával és szellemi képességeivel kapcsolatos aggályok miatt alakult ki.

„Fogalmuk sincs, ki a jelöltjük, és nekünk sincs” – viccelődött Trump, majd „gyenge öregembernek” nevezte Bident.

Az elnökön óriási a nyomás, idáig összesen nagyjából negyven kongresszusi képviselő kérte nyilvánosan az elnök visszalépését, nem nyilvánosan pedig állítólag a 80 százalékuk ezt szeretné. Biden azonban nem akar visszalépni, összeesküvést lát.

A michigani arénában Trump elsöprő győzelmet jósolt, és megkérdezte a tömeget, hogy Kamala Harris alelnök vagy Biden ellen induljon-e inkább. Előbbire hangos fújolással, utóbbira éljenzéssel reagált a tömeg. Azt is mondta, hogy szívesen indulna Gretchen Whitmer michigani kormányzó ellen is, aki szerinte „szörnyű munkát végzett”. (Guardian)