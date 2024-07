Joe Biden visszalépett az amerikai elnökjelöltségtől

Cikkünk frissül.

Joe Biden amerikai elnök kiszáll a választási kampányból, arra hivatkozva, hogy ez a pártja és az ország érdeke is – írja a BBC.

Az X-en azt közölte,

teljes támogatását felajánlja alelnökének, Kamala Harrisnek, hogy ő legyen a Demokrata Párt jelöltje.

Az elnök Facebookon is közzétette azt a levelet, amelyben bejelentette visszalépést a jelöltségtől. Innentől kizárólag az elnöki feladatokra koncentrál.



Biden döntése nem okozott komoly meglepetést, az elmúlt időszakban egymást érték a bennfentes értesülések arról, hogy a visszalépés gondolatától sokáig rendkívül mereven elzárkózó elnök elkezdett átbillenni, és odafigyelni a lelépését sürgető hangokra. Hogy pontosan mi zajlott az elmúlt hetekben a Fehér Házban és a Biden-stábban, arról pár éven belül alighanem remek könyveket lehet majd olvasni, de az egyelőre elérhető kevés információ alapján elsősorban az történhetett, hogy Biden mostanra elfogadta a tényt, hogy elfogyott körülötte a levegő. Nemcsak a Demokrata Párt legbefolyásosabb politikusai győzködték (többségében zárt ajtók mögött, de egyre többen nyilvánosan is), de a donorok is kihátráltak a kampánya mögül, és egymást érték a kutatások arról is, hogy a választók sem bíznak már Bidenben.

photo_camera Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

A Fehér Házban állítólag már egy olyan felmérés is keringett, mely szerint Biden vesztésre áll Virginia államban, ahol két évtizeddel ezelőtt nyert utoljára republikánus elnökjelölt, és amit addig simán nyerhető államként kezeltek a kampánystábban.

Szintén e bennfentes források szerint a hetekkel ezelőtt még rendkívül határozottan a versenyben maradás mellett kardoskodó Biden gondolkodására három tényező hatott: egyrészt hogy erőteljesen a visszalépésre kezdte el noszogatni az egyik legbefolyásosabb demokrata, Biden bizalmasa, Nancy Pelosi, továbbá hogy a friss közvélemény-kutatások még az eddiginél is kisebb esélyét mutatták a győzelmének, valamint hogy az elmúlt hetek viharos eseményei után a támogatók is eltűntek a kampánya mögül.

Míg a Demokrata Párt felsővezetése sokáig rendkívül visszafogottan állt ehhez a rendkívül érzékeny témához, a párt alacsonyabb posztjait elfoglaló szereplők közül egyre többen kifejezték nemtetszésüket Biden jelöltségével kapcsolatban az elmúlt hetekben, főleg a katasztrofálisan elsült első vita óta.

A Biden visszalépését sürgetők között akadtak olyan politikusok is, akikre rendkívül kemény választás vár a saját körzetükben, és úgy érezték, hogy az elnök kedvezőtlen megítélése visszahathat a saját esélyeikre. És a Kongresszus olyan befolyásos demokrata politikusai, mint Chuck Schumer vagy Hakeem Jeffries ugyan a nyilvánosság előtt nem üzenték meg Bidennek, hogy lépjen vissza, de lehet tudni, hogy az elmúlt hetekben négyszemközt közölték vele a komoly aggályaikat, elsősorban attól tartva, hogy ha minden így marad, a párt nagyot bukhat a Képviselőházban és a Szenátusban is.

Az persze nem új információ, hogy a 81 éves Biden és a 78 éves Trump nem fiatalok. Még bőven a választási kampány előtt, tavaly szeptemberi cikkünkben, amikor még csak sejteni lehetett, hogy ők lesznek a jelöltek, arról írtunk, hogy sok tényező együttállása okozhatta ezt a különleges helyzetet: miközben az idős és beteg politikusok nem akarnak visszavonulni, a pártjaik is inkább abban érdekeltek, hogy még maradjanak egy kicsit, az amerikai választók sem biztosak abban, hogy itt a generációváltás ideje, és az öregségből kommunikációs trükkökkel még erényt is lehet kovácsolni.

photo_camera Fotó: SAUL LOEB/AFP

Azóta viszont annyit változott a helyzet, hogy a Trumpnál pár évvel idősebb Biden többször is belefutott kellemetlen, a közösségi oldalakon hamar virálissá váló lefagyásokba és tévesztésekbe, és egyre több olyan kutatás volt, amely szerint az amerikai választókat igenis elkezdte zavarni Biden életkora, illetve a gondolat, hogy vajon hogyan lenne még további négy évig vezetni az országot. Aztán idén februárban a liberális nyilvánosság egyik legismertebb szerzője, Ezra Klein egy hatalmas felhajtást kiváltó audioesszét tett közzé a New York Times oldalán, melyben amellett érvelt, hogy bár Biden remek elnök, de egyszerűen nincs már elég ereje ahhoz, hogy úgy kampányolja végig az idei szezont, ahogy arra szükség lenne. Klein ezért már ekkor felvetette, hogy Bidennek vissza kéne lépnie, a pártnak pedig új jelöltet kéne állítania.

Klein és a New York Times befolyását nehéz lenne túlbecsülni a demokrata párti nyilvánosságban, az esszéje hatalmas visszhangot, a Fehér Ház részéről pedig komoly felháborodást váltott ki. Majd jött június vége, és a Biden-Trump vita, ami rendkívül súlyos csapást jelentett Biden imidzsének, és ahonnan kezdve borzasztóan felerősödtek az esélytelenségéről és a visszaléptetésének szükségességéről szóló cikkek és elemzések. A Fehér Ház és a Biden-stáb heteken át minden eszközzel igyekezett visszaverni ezeket a felszólításokat, melyek az amerikai liberális média legbefolyásosabb szereplőitől kezdve George Clooney-n át politikusok soráig minden irányból jöttek, Biden pedig egy ponton azzal is bepróbálkozott, hogy „az elit” támadja őt, máskor pedig arról beszélt, hogy csak a Mindenható veheti rá a visszalépésre.

Ekkor már látszott, hogy Biden bármennyire is összeszedi magát, a sajtót és az embereket már csak a hibák érdeklik. Különösen látványos volt az a NATO-csúcsot kísérő sajtótájékoztatón, ahol amúgy Biden kifejezetten összeszedett válaszokat adott külpolitikai kérdésekben, de mégis minden a kínos névtévesztéseivel volt tele másnap.

Biden ismerten konok és büszke ember, politikusi identitásának fontos elemei ezek, ezért hetekbe tellett, mire sikerült elfogadtatni vele a tényt, hogy nem nyerhet Trumppal szemben.

Klein nemrég a Twitteren írt arról, hogy Biden sorsát az pecsételhette meg, hogy a Képviselőház és a Szenátus vezető demokrata politikusai sem hittek már abban, hogy nyerhet, és egyre inkább olyan lett a hangulat a párton belül, hogy ha Biden maradt volna, akkor olyan politikai katasztrófa felé mennek, amihez senki nem akarta volna a nevét adni, ezért várhatóan még többen kezdtek volna felszólalni Bidennel szemben.

Így viszont, hogy képes volt visszalépni, lehet hősként búcsúzni tőle, olyan államférfiként méltatni, aki képes volt saját érdekeit az ország érdeke mögé sorolni.

Olyasmi ez, amit Trumptól soha nem lehetne elvárni Klein szerint.

Biden visszalépése után a demokraták számára nagyon komoly kihívás lesz novemberig felépíteni az új jelöltet, aki vélhetően Kamala Harris lesz (Biden be is jelentette, hogy őt támogatja), de a megváltozott helyzet a republikánusokat is lépéskényszerbe hozza: pontosan lehet tudni, hogy a Trump-kampány számára mennyire tökéletes ellenféljelölt volt az utóbbi időben Joe Biden, és hogy mennyire kifinomult kampánygépezetet építettek fel arra, hogy Biden gyengeségét hirdetve vigyék el a szavazóikat novemberben.