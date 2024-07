1 452 000 000 000 forint – ennyi pénzt számolt össze a Válasz Online Orbán köreinek magántőkealapjaiban

1 452 milliárd forint a vagyona annak a nyolc magántőkealap-kezelőnek, amelyek a Mészáros–Tiborcz–Matolcsy–Szíjj-körhöz tartoznak – írja a Válasz Online. A magántőkealapok pénzügyi-jogi környezetét 2014-ben a kormánytöbbség úgy alakította ki, hogy tulajdonosaik kiléte rejtve maradhasson, azóta is ezzel a módszerrel tudják elrejteni vagyonukat és érdekeltségeik pontos tulajdonosi szerkezetét azok, akik ilyesmit szeretnének.

Bódis András, a Válasz újságírója megnézte a legnagyobb alapokat menedzselő vállalatok 2023-as évről szóló beszámolóit és kiderült, hogy ha a vagyon eredetét, a pontos tulajdonosi szerkezetet és egyéb fontos adatokat nem is, de a nettó eszközértéküket – tehát a terhek nélküli tiszta vagyont – meg lehet állapítani ezekből. Legalábbis a legtöbb esetben. Azoknál az alapoknál szerepelt a beszámolóban a nettó eszközérték, amelyekről a sajtó korábban már bizonyította, hogy kihez tartoznak.

Ezek derültek ki:

Mészáros Lőrinc alapkezelő cégei, illetve az ezekhez tartozó fontosabb alapok

Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. – nyolc magántőkealap (Konzum PE, Global Alfa, Metis, Metis 2, Status Energy, Opus Bridge, Danube, Opus New Way), illetve Takarék Zártkörű Befektetési Alap és OPUS TM-1 Ingatlan Befektetési Alap, melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: 600 milliárd forint

– nyolc magántőkealap (Konzum PE, Global Alfa, Metis, Metis 2, Status Energy, Opus Bridge, Danube, Opus New Way), illetve Takarék Zártkörű Befektetési Alap és OPUS TM-1 Ingatlan Befektetési Alap, melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: MBH Befektetési Alapkezelő Zrt. – MBH Magántőkealap és MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap, melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: 119 milliárd forint

– MBH Magántőkealap és MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap, melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. – hét magántőkealap (Status MPE, Status Talent, Béta, Ekho, Status Next Környezetvédelmi, Status Food, Status Property), melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: 51 milliárd forint

A Tiborcz-kör alapkezelő cégei, illetve az ezekhez tartozó fontosabb alapok

Gránit Alapkezelő Zrt. – öt magántőkealap (Főnix, Gordiusz, Diorit, Egmont, Nivala), melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: 252 milliárd forint

– öt magántőkealap (Főnix, Gordiusz, Diorit, Egmont, Nivala), melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: Equilor Alapkezelő Zrt. – két magántőkealap (Central European Opportunity, Central European Opportunity II.), illetve Central European Ingatlanalap, melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: 211 milliárd forint

– két magántőkealap (Central European Opportunity, Central European Opportunity II.), illetve Central European Ingatlanalap, melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. – négy magántőkealap (Közép-Európai I., Közép-Európai II., Közép-Európai IV., Közép-Európai VI.), melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: 24 milliárd forint

A Matolcsy-kör alapkezelő cége, illetve az ehhez tartozó fontosabb alapok

Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. – nyolc magántőkealap (Sky I., Sky II., Felis, Közép-Európai III., Arezzo, Aurum, Bremdal, Uncia) és hat ingatlanalap (Caracal, Burano, Blue, Garda, Panther, Atrox), melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: 116 milliárd forint

Szíjj László alapkezelő cége, illetve az ehhez tartozó fontosabb alapok

Minerva Befektetési Alapkezelő Zrt. – négy magántőkealap (Themis, Via, Vesta, Cronus) és ingatlanalapok (Minerva, Minerva V50, Minerva Green), melyek nettó eszközértéke a 2023-as beszámoló alapján: 79 milliárd forint

Ez tehát az az 1452 milliárd forint, amiről valamennyire sejteni lehet, hogy kié. Ami az összeget illeti, ez annyi, amennyiből a 4-es metró háromszor kijönne, de a mai árakon számolva is két metróvonalra elég lenne.

Viszont ez még nem minden. A Válasz Online talált egy másikat, a Primefund Befektetési Alapkezelőt is, amelyről annyit lehet tudni, hogy 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a Mészáros-csoport ügyvédje, egyben a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány / KESMA) alapítói jogait is gyakorolja. Ez az alapkezelő nem adta le a nettó eszközértéket a beszámolójában. Pedig biztosan nagy összegről van szó, hisz az elmúlt időszakban jelentős holdudvari cégeket zsebelt be, mint a Valton, a Mahir, a Kürt Zrt és több, Rogán Cecíliához köthető ingatlant is megszerzett.