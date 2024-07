A FIFA kifacsarja a játékosokat a klubvilágbajnoksággal, a focista szakszervezet az Európai Bizottsághoz fordul

A nemzetközi labdarúgás vezetői az élen Gianni Infantino FIFA-elnökkel csak a saját bevételeiket akarják növelni, nem törődnek a már így is kifacsart játékosok érdekeivel és épségével, alapvetően ez van amögött, hogy 2025-ben már 32 csapttal rendezik meg a most még csak hétcsapatos, idáig annyira komolyan azért nem vett klubvilágbajnokságot.

A profitéhes FIFA ekézése népszerű toposz, most erre a profi focisták nemzetközi érdekképviseleti szervezete, a Fifpro hivatalos lépéseket is tesz, és panaszt tesznek az Európai Bizottságnál a FIFA túlzsúfolt mérkőzésnaptára miatt. jogi lépéseket tettek

A kis túlzással globális labdarúgó szakszervezetnek nevezhető Fifpro alapvetően az extra mérkőzések által támasztott megnövekedett munkaterhelés miatt tesz jogi lépéseket a FIFA ellen. A Fifpro Europe a Brüsszeli Kereskedelmi Bírósághoz nyújtott be keresetet, és - a Premier League játékosait is tömörítő brit és a francia játékosszervezet támogatását is élvezve - az Európai Bíróság elé akarja vinni az ügyet.

photo_camera Gianni infantino, a FIFA olasz elnöke Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A Fifpro szerint azért voltak kénytelenek végül jogi lépéseket is tenni, mert a FIFA egyáltalán nem vette figyelembe a kéréseiket, és nem hajlandó bevenni őket a nemzetközi meccsnaptárról szóló döntésekbe. Általánosabb szinten azt is kifogásolják, hogy a FIFA kettős szerepben van: egyszerre szabályozói és versenyszervezői a nemzetközi focinak, ami szerintük összeférhetetlen.



A legérzékenyebb ügy a jövőre már 32 csapatosra növelt klublvilágbajnokság. Miután a FIFA a komoly színvonalesést és a várható gyenge-közepes meccsdömping miatti szurkolói érdektelenséget is beárazva 2026-tól 48 csapatosra emelte a válogatott VB-k létszámát, a klubvilágbajnokságot is komoly tornává akarja tenni. Régi terve volt ez Infantino FIFA-elnöknek, legalább 2019 óta kampányol vele. A Kínába tervezett első kibővített, 24 csapatosra kalibrált torna a covid miatt elmaradt - közben Infantino még tovább növelte a létszámot, most már 32 csapatról van szó.

2025-ben ezt is az Egyesült Államokban rendezik meg, ez lenne úgymond a főpróbája az egy évvel későbbi VB-nek. A klubvilágbajnokság a tornán legmesszebb jutóknak plusz hat-hét meccset jelent. És akkor még nem volt szó a FIFA új, szintén most induló interkontinentális kupájáról a kontinensek aktuális BL-győzteseivel. Mindkét torna bevételei alapvetően a FIFA-nál realizálódnak.

„A játékosok szakszervezetei úgy vélik, hogy az új verseny célja a labdarúgás globális irányító testülete gazdagságának és hatalmának növelése, anélkül, hogy kellő mértékben figyelembe vennék az érintett játékosokra vagy a professzionális labdarúgás más érdekelt feleire gyakorolt hatást” - áll a Fifpro Europe közleményében. Szerintük a profi játékosoknak lényegében nincs szabadsága, a klubvilágbajnokság az egyelen érdemi pihenőidőt is nagyon megkurtítaná. A 2025-ös klub-VB június közepétől egy hónapon át tart az Egyesült Államokban.