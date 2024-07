Az egyik magyar nemzeti park székhelyét és a hozzá tartozó állatparkot is eladná a Lázár-féle minisztérium

A szarvasi Holt-Körös mellett található a Körösvölgyi Állatpark, a Körös-Maros Nemzeti Park egyik attrakciója. Az itt élő állatok között rendszeresen szépségversenyt is tartanak, itt lehet megnézni a fotókat, amelyek alapján azok is tudnak dönteni, akik nem jutottak el Szarvasra. Két indulót azért ide teszek, mielőtt ismertetem a 24.hu cikkét arról, hogyan akarja Lázár János kilakoltatni ezeket az állatokat. Szóval ő itt Ajsa, a négyéves európai szürke farkas:

photo_camera Ajsa, a Körösvölgyi Állatpark szürke farkasa (a képkeret a Körös-Maros Nemzeti Parkot dícséri) Fotó: kmnp.hu

Ő pedig a Borcsa névre keresztelt Bagoly:

Szarvason, a Holt-Körös partján a tízéves Körösvölgyi Állatparkban a Dél-Tiszántúlon egykor és ma honos fajokat mutatják be. Ha csak ennyi lenne itt, az talán nem keltette volna fel az Építési és Közlekedési Minisztérium figyelmét. Mindez azonban a Csáky-Bolza kastély kertjében található, amely több évtizede a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságának székhelyeként is funkcionál. Az épületre az elmúlt évtizedben több mint egymilliárd forintot költött a nemzeti park vezetése, pedig már tizenkét éve is egész szép állapotban volt.

photo_camera Egy fotó 2012-ből a Csáky-Bolza kastélyról. Fotó: forrás

A Lázár János-féle kastélytörvénynek köszönhetően magánkézbe kerülhet a 26 hektáros ősfás szarvasi Anna-liget, a területen található Csáky-Bolza kastéllyal együtt – írja most a 24.hu. Itt található a Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye, egy látogatóközpont és egy állatpark is.

A kastélytörvény – ha még emlékeznek rá – januárban vonta magára a figyelmet, amikor a kegyelmi botrányra még nem számító Novák Katalin nem írta alá azt. A kastélyok magánkézbe történő kiszervezéséről szóló jogszabályt decemberben bár elfogadta az Országgyűlés, Novák viszont az Alkotmánybírósághoz továbbította azt. A testület pedig nem sokkal később alkotmányellenesnek találta. Jó időre le is került a napirendről, míg nem módosításokkal június közepén elfogadták és így létrejött egy 48 kastélyt soroló lista, amelyen a privatizálandó épületek vannak – köztük a szarvasi Csáky-Bolza kastély.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságát meglepte, hogy központjuk felkerült a privatizációs listára – számol be róla a 24.hu. Megjegyezték azt is, hogy az ökoturisztikai létesítményt az elmúlt egy évtizedben négyszázezren látogatták meg, az érdeklődés pedig folyamatosan növekszik. Azt is elmondták, hogy a nemzeti park szoros kapcsolatot ápol a Csáky családdal, a család pedig tökéletesen elégedett a jelenlegi hasznosítással, rendszeresen megjelennek a rendezvényeken, a kastélynak ajándékoztak már több tárgyi emléket a család életéből, amelyet bemutat a nemzeti park.

Ami ennél is meglepőbb, hogy a nemzeti parkokért felelős Agrárminisztérium sem ért egyet Lázárék döntésével. Azt válaszolták a lapnak, hogy a minisztérium elkötelezett amellett, hogy „a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság székhelye, a Csáky kastély, a Látogatóközpont és az Állatpark továbbra is az Igazgatóság vagyonkezelésében és fenntartásában maradjon. A tárca erről az Építési és Közlekedési Minisztériumot is értesítette.”

Lázár minisztériuma annyit írt az újságíró kérdésére, hogy „a törvény alapján az ingatlanok állapotának évenkénti felmérése szükséges, és a tulajdonba adásra vonatkozó felhívás azon ingatlanok esetében kerül közzétételre, amelyek esetében a vagyonkezelő nem tudja a fentiek szerinti méltó használatot biztosítani. Mindez nem csak a felújítás, de a fenntartás, karbantartás forrásigényét is jelenti.”

Az, hogy miért került fel a listára a kiváló állapotú Csáky-Bolza kastély, nem derül ki, ahogy az sem, hogy mi lesz a sorsa a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságának és a kastély mellett működő állatparknak, ha eladják a területet.