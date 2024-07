Kamala Harris már meg is szerezte a demokrata delegáltak többségének támogatását a jelöltséghez

Kamala Harris elegendő demokrata delegált támogatását szerezte meg ahhoz, hogy a párt elnökjelöltje lehessen. Az Associated Press hétfő esti felmérése szerint Harris több mint az 1976 delegált jóváhagyását kapta meg, ami az első szavazási fordulóban elegendő szavazatot jelent a jelölés megszerzéséhez. Az alelnök máris kijelentette, hogy büszke arra, hogy széleskörű támogatást sikerült megszereznie, és várja, hogy hivatalosan is elfogadhassa a jelölést.

Az amerikai elnökválasztási folyamat rendkívül bonyolult és azon belül az egyes pártok jelöltállítási procedúrái is borzasztó szofisztikáltak. A demokratáknál a rendszer az, hogy az előválasztásokon, amikor az egyes államok döntenek a jelöltek támogatásáról, kialakul az, hogy a helyi küldöttek kit támogatnak. Több mint 3900 ilyen küldött van és ahogy az a regnáló elnökök esetében lenni szokott, Biden már márciusra megszerezte az ő támogatásukat. A konvención a szokásjog szerint ők mind Bident támogatták volna.

Most azonban „felszabadultak” ez alól a kötelezettség alól és semmi sem köti őket ahhoz, hogy automatikusan Harrist támogassák. Ez csak akkor fordult volna elő, ha Joe Biden a visszalépéssel egyidőben le is mond az elnökségről. Ezzel az elnöki székbe segítette volna Kamala Harrist, aki így könnyebben megörökölte volna a demokrata küldöttek támogatását, most viszont saját pártján belül is kampányolnia kell. Úgy tűnik, ez viszont egy gyors folyamat lesz és már jóval az augusztus 19-i Demokrata Nemzeti Konvenció előtt bebiztosíthatja elnökjelöltségét.

„Tudom, hogy nem volt könnyű eljutni erre a pillanatra. Mindegyikőtöknek kihívásokkal és akadályokkal kellett szembenéznie, és mindannyian kitartottak. Visszavágtatok és végigküzdöttétek magatokat. Ezzel bebizonyítottátok, hogy az igazi nagysághoz többre van szükség, mint ügyességre, hanem szívósságra és elszántságra” – mondta Harris első beszédében Joe Biden visszalépése óta.

A jelenlegi alelnöknek tehát nagyon jó esélye van arra, hogy a Demokrata Párt elnökjelöltje legyen. Még Biden is támogatásáról biztosította, az elnököt pedig a párt több fontos figurája követte, köztük olyanok is, akiket esélyesnek mondtak, hogy elindulnak majd az elnökjelölti posztért, például Gavin Newsom kaliforniai, Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó, vagy Pete Buttigieg közlekedési miniszter. Ugyanakkor Barack Obama volt elnök és Bernie Sanders egyelőre nem álltak ki Harris mellett. Finanszírozás szempontjából is jól áll Harris, kevesebb mint egy nap alatt rekord üsszegű, 80 millió dollár gyűlt össze a kampányára.