Magyar diplomácia: ha nincs olaj, nincs fegyver

„[M]indaddig, amíg ezt a kérdést Ukrajna nem oldja fel, addig az Európai Békekeretből származó 6,5 milliárd forintos (itt valószínűleg euróra gondolt) fegyverszállítási ellentételezés kifizetését felejtse is el mindenki, mert hogy nézne az ki, hogy mi 6,5 milliárd euró kifizetéséhez hozzájárulunk, miközben Ukrajna az energiaellátásunk biztonságát veszélyezteti.”

Ezt mondta Szijjártó Péter külügyminiszter az ATV-nek adott interjúban arról, hogy mi lesz a kormány válasza arra, hogy Ukrajna nem engedi át a Lukoil olajtranzitját a Barátság vezetéken.

photo_camera Szijjártó Péter Moszkvában júniusban. Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

Az Európai Békekeret 2021 óta létezik, és több országnak is segítséget nyújt. Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor létrehoztak egy külön keretet azért, hogy segítsenek a védekező félnek fegyverek beszerzésében.

Ezt a keretet kell most újratárgyalni. Ebből az összegből jutna azoknak az uniós országoknak is, akik különféle fegyverrendszereket átadtak Ukrajnának a háború kitörése óta. A magyar vétó most az ő kifizetésüket is blokkolja.