Pekingben békült ki egymással a Hamász és a Fatah, de a gondok ettől nem biztos, hogy megoldódnak

Gyakorlatilag történelminek is nevezhetnénk azt az egyezséget, amit Pekingben írt alá 14 palesztin frakció, köztük a Hamász és a Fatah képviselője. A kínai külügyminisztérium szerint háromnapos intenzív tárgyalást követően a frakciók megállapodtak egy átmeneti nemzeti kormány létrehozásáról, az egyezség célja, hogy fenntartsák a palesztin ellenőrzést Gáza felett az Izraellel folytatott háború végét követően, írj az Al Jazeera.

Musztafa Barghouti,a Palesztin Nemzeti Kezdeményezés főtitkára szerint ez a mostani megállapodás sokkal nagyobb ívű, mint bármely eddig kötött megállapodás. Ennek négy fő eleme az ideiglenes nemzeti egységkormány felállítása, az egységes palesztin vezetés megalakítása a jövőbeli választások előtt, az Új Palesztin Nemzeti Tanács szabad megválasztása, valamint egy egységről szóló általános nyilatkozat a folyamatban lévő izraeli támadásokat érintően. Szerinte az egységkormány felé való elmozdulás különösen lényeges pont, hiszen gátolja Izrael azon erőfeszítéseit, hogy valamilyen együttműködést hozzanak létre a palesztin érdekek ellen. A Hamász és a Fatah közötti béke pedig kulcsfontosságú a belső palesztin viszonyokat tekintve.

photo_camera A Hamász vezetője épp aláírja a megállapodást a kínai külügyminiszter és a Fatah vezetője előtt Fotó: PEDRO PARDO/AFP

A két szervezet közötti korábbi egyeztetések közül több is kudarcot vallott, a háború elhúzódásával azonban egyre többen hívják őket, köztük Izrael szövetségesei is, hogy megvitassák, ki irányíthatja az enklávét a háború befejezése után. Ez ösztönözte arra két felet, hogy félretegyék a nézeteltéréseiket.

Barghouti szerint nincs más út, mint hogy a palesztinok egységesek legyenek, és az a legfontosabb, hogy ne csak aláírják a megállapodást, hanem végre is hajtsák azt.

Izrael ugyanakkor hevesen ellenzi a Hamász Gáza irányításában betöltött szerepét, és még Washington ellenkezéseivel szemben is fenn kívánja tartani az enklávé feletti ellenőrzést. Izrael külügyminisztere szerint az ellenségeskedések befejezésével Izraelen kívül senki sem fogja ellenőrizni Gázát.

A New York Time's tudósítói szerint a legtöbb palesztin számára a Pekingben tartott összejövetel alig volt több egy olyan előadásnál, mint amit már korábban is láttak. Az aláírt nyilatkozat ugyanis nem foglalkozik egy kulcsfontosságú kérdéssel, a Gáza feletti biztonsági ellenőrzéssel. A Washington Institute for Near East Policy intézet munkatársa szerint ugyanakkor Izraelnek, az arab fővárosoknak és egyebek mellett az Egyesült Államoknak is az a közös célja, hogy a Hamász ne tudjon visszatérni a hatalomba és ne telepedjen rá Gázára.