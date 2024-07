Németh Zsolt: „A békepolitikát körüllengi az oroszbérencség vádja”

„Vélem érezni, hogy változik a hangulat a nyugati világban” – mondta a békenarratívákról Boris Kálnoky, az MCC médiaműhelyének vezetője, aki kül- és biztonságpolitikáról beszélgetett erdélyi és magyar politikusokkal a 33. Tusványoson.

„A békepolitikát körüllengi az oroszbérencség vádja” – így már Németh Zsolt a parlament külügyi bizottságának elnöke fogalmazott. Ezt a Fidesz által is alapított Patrióták Európáért Európai parlamenti frakció számára is fontos kérdésnek tartja. Az oroszbérencség szerinte „egyfajta gettó, amelyből a béketörekvéseknek ki kell törniük.” „Amikor mi békéről beszélünk, akkor nem kapitulációra akarjuk rávenni Ukrajnát” – mondta.



Németh úgy gondolja, az idő nem Ukrajnának dolgozik. Az ország európai és szuverén jövője érdekében minél hamarabb tűzszünetnek kell lennie, hogy a tábornokok helyett a diplomaták dolgozzanak a konfliktus megoldásán.

Hangsúlyozta, kiállnak „Ukrajna területi szuverenitása és integritása mellett”, még akkor is, ha ennek a mikéntjét nem ők kívánják megmondani, mert „ez a kérdés mindenekelőtt az ukránokra vonatkozik”.

„Amerika jelenti az atlantizmus egy alappillérét” – mondta Németh, aki más fideszesekhez képest kirívóan gyakran áll ki a NATO és a nyugati szövetségesek mellett. Németh szerint az atlantizmus jelenti azt a szintű, eddig nem látott biztonságot, amelyben Közép-Európában jelenleg is élhetünk. „Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének kihívások” – tette hozzá.

Mesterházy Attila: „Nem lehet blokkosodás idején a vonalon állni”

Mesterházy Attila tavaly lépett ki az MSZP-ből, hogy a volt DK-s Szakács Lászlóval közösen megalapítsa a Szocialisták és Demokraták pártot. Azt mondta, korábban is sokszor egyet tudott érteni Németh Zsolttal, és ez most is így van, de persze van vitája is vele. Szerinte sincs jó hatással Magyarországra a világ újbóli blokkosodása, azonban fontosnak tartja, hogy „nem lehet blokkosodás idején a vonalon állni”.

photo_camera Mesterházy Attila és Németh Zsolt Forrás: Tusványos/Facebook

Márpedig a politikus szerint Orbán Viktor nem hasznos idióta, hanem tudatosan folytat helytelen külpolitikát, amikor kínai és orosz érdekek mentén szólal fel. Ezzel a kormány a Kína által fémjelzett, diktatórikus blokkhoz sorolja Magyarországot, amit Mesterházy nem tart kívánatosnak.

Egyetért abban is, hogy az Egyesült Államok fontos szövetségese az Európai Uniónak, ezért is tartaná veszélyesnek az újabb Trump-elnökséget, ami akár Amerika kivonulását is elhozhatja. Az amerikai kapcsolatok gyengülése szerinte orosz érdek, amely az európai biztonságpolitika destabilizálását célozza.

Az orosz–ukrán békével kapcsolatban azt mondta, egyik fél elképzelése sem reális. Ötletként elképzelhetőnek tart egy olyan kimenetelt, melyben Ukrajna nem tudja megtartani teljes területi integritását, de csatlakozik az EU-hoz, megújítva intézményrendszerét, illetve kétoldalú garanciákat kap Oroszországtól.