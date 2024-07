Példamutató békepártiság: kínai és orosz vadászbombázók járőröztek Alaszka közelében

Oroszország és Kína közös járőrözést hajtott végre a Csendes-óceán északi része és a Bering-tenger felett Alaszka partjainak közelében, írja a BBC. A két országnak már voltak korábban is közös járőrözései, Oroszország rendszeresen repül harci gépekkel a Bering-tenger felett, de a mostani volt az első eset, hogy a két ország egyesítette vadászbombázóit a Csendes-óceán északi térségében, teszi hozzá a lap.

Orosz közlés szerint orosz TU-95MS stratégiai rakétahordozókat és a kínai légierő Hszian H-6 stratégiai bombázóit vetették be. Moszkva és Peking is azt közölte, hogy az akció „nem irányult harmadik fél ellen”. Az amerikai-kanadai Észak-amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) is arról tájékoztatott, hogy a bombázók a nemzetközi légtérben maradtak, és „nem tekinthetők fenyegetésnek”.

Lisa Murkowski alaszkai szenátor azonban „ellenfeleink példátlan provokációjának” minősítette az eseményt, hozzátéve, hogy „ez volt az első alkalom, hogy együttesen tevékenykedve fogták el őket”.

Kína és Oroszország szorosabbra fűzte kapcsolatait azóta, hogy Moszkva ellen Ukrajna 2022. februári lerohanása után a Nyugat szankciókat vezetett be. A NATO-országok a közelmúltban tartott washingtoni csúcstalálkozó végén közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben azzal vádolták Kínát, hogy „döntő szerepet játszik” Oroszország ukrajnai háborújában, és felszólították, hogy „szüntessen be minden anyagi és politikai támogatást” az ország háborús erőfeszítéseihez.

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma egy hétfőn közzétett, az Északi-sarkvidék biztonságáról szóló jelentésében aggodalmát fejezte ki a két ország „növekvő közeledése” miatt, és azt jósolta, hogy katonai együttműködésük tovább fog erősödni. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezt elutasította, mondván, hogy az orosz-kínai együttműködés az Északi-sarkvidéken csak hozzájárulhat a „stabilitás és kiszámíthatóság” légköréhez a térségben.