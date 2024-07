Péni szenved az olimpián, lebetegedett, rettenetesen izzad a lövőruhában

Váratlan nehézségekkel szembesült a magyar sportlövő csapat a szombaton kezdődő olimpiai versenyek előtt, írja az MTI. Ők a Párizstól 270 kilométerre lévő Chateauroux-ban versenyeznek majd, ahol a franciák nemzeti lőtere van.

Péni Istvánék a helyszínen szembesültek azzal, hogy a szállásuk enyhén szólva is spártai. „A lövőink egy szakközépiskola kollégiumában vannak elszállásolva, a szobákban nincs fürdő, azt a folyosón találják” – sorolta az MTI-nek Kissné Oroszi Edit, a puskások szakágvezetője. Ráadásul az ennivaló is pocsék, így egy másik, főiskolai kollégiumba járnak enni.

De ami ezeknél is nagyobb baj, hogy ketten is egészségügyi problémákkal küzdenek. „Mészáros Eszter már úgy jött ki, hogy torokgyulladással küzdött”, nyilatkozta Kissné. Péni szintén lebetegedett, be is lázasodott, de ő már kint lett rosszul. Mindez azért nagy baj, mert épp az ő párosuk lő majd először: Mészáros és Péni szombat reggel a puskások vegyescsapat számában kezdi el az olimpiát.

photo_camera Péni István a 2024. márciusi győri Eb-n, ahol a férfi 10 méteres puska versenyszámban olimpiai kvótát szerzett

A szakágvezető szerint Mészáros már „jobban van, de kissé levert”, viszont Péni szenved, „rettenetesen izzad a lövőruhában”. Az edzésen a nehézségek ellenére mindketten jó formában voltak.

Szombaton egyébként Mészárosék mellett Fábián Sára Ráhel és Major Veronika is lőállásba lép, ők a légpisztoly alapversenyében lesznek érdekeltek, írja az MTI.