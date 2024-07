photo_camera KERESZTY ANDRÁS 2023-BAN.

81 éves korában meghalt Kereszty András újságíró, szerkesztő, író, a Népszava és a Griff egykori főszerkesztője, a Népszabadság volt főszerkesztő-helyettese és felelős szerkesztője.



Kereszty már egyetemista korában a Népsport újságírója volt, majd dolgozott az induló Magyar Hírlapnál, hogy egy hosszabb indiai ösztöndíjat követően külföldi tudósítóként tevékenykedjen. A Népszabadság - és egy ideig az MTI - színeiben évekig tudósított Kairóból, majd Washingtonból.

A rendszerváltáskor a Népszabadság felelős szerkesztőjeként nagy hatása volt az egykori pártlap normális újsággá való gyors átalakításában. 1994 és 96 között ő volt a Fenyő János-féle Népszava főszerkesztője.

Én ott ismertem meg, miután ő volt az első főszerkesztő, aki felvett az újságjába. Vicces, laza, okos ember volt, pompásan sztorizott és egyáltalán nem volt betojva a néha fegyverrel mászkáló, szándékosan fenyegető aurát árasztó milliárdostól. Az újságírásról pedig pont úgy gondolkodott, mint bármelyik nyugat-európai vagy amerikai tudósító, akit a Financial Timesnál végzett munkám miatt megismertem.

A tulajdonossal azért neki sem volt könnyű, el is jött a laptól, majd a MÚOSZ elnöke lett. Politikai témájú riportkönyvek mellett egy sor regényt is írt, volt könyvkiadó és tanácsadó is, 2017 óta csinált online lapot Újnépszabadság címmel.