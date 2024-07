Milák nem úszik váltóban az olimpián

„Az, hogy még nem érkezett meg Párizsba, nem befolyásolja Milák Kristóf egyéni szereplését, hiszen nincs időeltolódás, otthoni körülmények között pedig nyugodtabban készülhet” – mondta Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya a 200 méter pillangó címvédőjéről. „Az elmúlt időszakban, azt gondolom, ez a legártatlanabb hír vele kapcsolatban”, mondta még arról, hogy Milák nem a csapattal utazott Párizsba, sőt, még egyáltalán nem is érkezett meg oda.

Sós azt is bejelentette, hogy Milák nem indul váltóban az olimpián. Az úszó már a júniusi, belgrádi Európa-bajnokságot követően megbeszélte vele, hogy csak egyéniben indul majd, mondta a kapitány. A 4x100 méteres férfi váltó a Németh Nándor, Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám összeállításban ugrik medencébe. „Ez a váltó nélküle is nagyon erős, és reális esélye van a döntőbe jutásra”.

A kapitány szerint nagyobb gondot jelentenek a körülmények, több területen is akadt már problémájuk. „A transzportunk az olimpiai faluból például katasztrofális, harmincöt perc és másfél óra között mozog a dolog, volt olyan sofőr, aki úgy eltévedt, hogy visszament a faluhoz. Az étel a versenyzők szerint elég silány, és gyakran előfordul, hogy el is fogy” (az ételre és a szállásra többen panaszkodtak már az elmúlt napokban, köztük a magyar sportlövők is).

Ráadásul a medence vízmélysége a világeseményeken megszokott három helyett csak két méter, így a „fizika szabályainak” megfelelően várhatóan lassabbak lesznek majd a versenyek, hiszen a hullámok sokkal jobban visszaverődnek, s véleménye szerint jóval kevesebb világcsúcs fog születni. „Persze ami nekünk a legfontosabb, hogy van a medencében víz, a mélység mindenkinek ugyanannyi lesz, a melegítő medence pedig akkora, amekkorát még nem láttam” – tette hozzá.