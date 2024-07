4k minőségben restaurálták az eredetileg 1982-ben bemutatott, kultikus francia-magyar sci-fi animációs filmet, az Idő Urait. A filmet ma, július 26-án mutatják be újra New Yorkban, hogy nem sokkal később más amerikai mozikban is elkezdjék vetíteni.

Ez itt a felújított verzió trailerje:

link Forrás

:Ez pedig egy jól összeszedett videó a film keletkezéstörténetéről és arról, hogyan került egyáltalán a képbe a Pannónia Filmstúdió, ahol végül az alkotás nagyrészt készült: