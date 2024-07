Fucsovics megnehezítette Nadal dolgát, de a spanyol ment tovább

A történelem alapján nem lehetett volna nehezebb ellenfelet elképzelni Fucsovics Mártonnak, mint a 14-szeres Roland Garros-győztes Rafael Nadalt az olimpia első fordulójában. A 38 éves spanyol ugyanakkor sorozatos sérülésekkel küzd, most a combja fáj. Bizonytalan volt, hogy kiáll-e egyáltalán Fucsovics ellen, de végül nem lépett vissza, kötéssel ugyan, de vállalta a játékot. És az első játszma alapján nem is tűnt úgy, hogy bármi gondja lenne, nagyon simán nyerte a szettet a sokat hibázó Fucsovics ellen. (6-1 Nadalnak)

photo_camera Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Aztán Fucsovics egyre magabiztosabb lett, rövidítésekkel igyekezett futtatni a nem minden labdára robbanó Nadalt. Ha valamit kézzel kellett megoldani, a spanyol zseniális volt, ha lábbal, akkor már nem annyira. Fucsovics csökkentette a hibái számát, a spanyol játéka visszaesett. A második játszmában Fucsovics kezdett adogatni, majd elvette Nadal szerváját. 5-3-nál a játszmáért adogathatott a magyar, de Nadal brékelt. 5-4 után viszont nem egyenlítés jött, hanem Fucsovics fogadóként megnyerte a játszmát. (6-1, 4-6)

photo_camera Fotó: BEN STANSALL/AFP

A harmadik játszmában Nadal rákapcsolt, Fucsovics 0-0-nál és 1-1-nél is nagyon nehezen hozta az adogatását, négy bréklabdája volt a spanyolnak, de hárította ezeket a magyar teniszező. Aztán váratlanul Fucsovicsnak volt óriási lehetősége, hogy adogatóként ellépjen 3-1-re, 0-40-re vezetett, de Nadal parádés megoldásokkal hozta végül az adogatását. (2-2) Ezzel a lendülettel pedig, nagyot játszva Fucsovics szervajátékát is elvette. 3-2-re vezetett a spanyol, aki ápolást is kért, de nem a combját vették kezelésbe, hanem az ujjára kapott tapaszt. Ezután Fucsovicsnak is volt még egy bréklabdája, de nem tudott élni vele.

5-4-nél Nadal adogatott, ha nem is simán, kettőshibát vétve, de hozta a meccset. (6-1, 4-6, 6-4.)

A második körben a spanyol Novak Djokoviccsal játszik, alighanem ennek szurkolt a teniszvilág, de Fucsovics mindent megtett, hogy ne így legyen.

photo_camera Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Párosban ugyanakkor még találkozhat Fucsovics és Nadal, mert az Alcaraz-Nadal kettős jön, ha Fucsovics és Marozsán ma továbbjut a holland ellenfeleik ellen.