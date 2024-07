Óriásit küzdve legyőzte a brazilokat a magyar női kézilabda válogatott

A női kézilabda válogatott a második meccsét játszotta vasárnap reggel. A magyar csapat a házigazda, olimpiai címvédő franciák elleni vereséggel, a brazilok a spanyolok legyőzésével érkeztek az újabb körbe.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Nagy iramban indult a meccs, a magyar csapat lépett el először kettővel a 12. percben 6-4-gyel. Ezután időt kért a brazil kapitány, és össze is kapta a csapatát. Szétesett a magyar válogatott védekezése, a félidőben három góllal vezettek a brazilok.

A második félidőben sem állt össze a magyar csapat játéka, a brazilok 5 góllal is vezettek a 39. percben (13-18), de a magyar csapat szívósan elkezdte ledolgozni a hátrányát. Az 55. percben a remekül játszó Debreczeni-Klivinyi ki is egyenlített. Ezután felváltva estek a gólok, miközben a brazilok kihagytak hetest is, ziccereket fogtak a kapusok. Két perccel a vége előtt a vezetésért támadhatott a magyar csapat, de kimaradt a helyzet. Böde-Bíró Blanka is védett egy ziccert az 59. percben. 24-24-nél, 20 másodperccel a vége előtt időt kért Golovin Vlagyimir, a taktikát betartották a játékosok, Simon Petra 5. másodperccel a vége előtt bedobta a győztes gólt.

25-24-re nyert a magyar csapat egy nagyon fontos meccset. Kedden Angola, csütörtökön Spanyolország, szombaton pedig Hollandia lesz a válogatott ellenfele. A hatcsapatos csoportból négy válogatott jut a negyeddöntőbe.