A férfi kézisek megverték Argentínát, de messze még a továbbjutás

Győzelemmel folytatta olimpiai szereplését a magyar férfi kézilabda-válogatott. Az Egyiptom elleni blama után magabiztosan vertük Argentínát. A továbbjutás ennek ellenére továbbra is messze még, ahhoz a dánok, a norvégok, és a franciák ellen kell maradandót alkotni.

Csak a győzelem jöhetett szóba



A magyar válogatott az Egyiptomtól elszenvedett vereség ellenére abszolút esélyesként várta az argentinok elleni meccset. A dél-amerikai ország sosem verte még meg Magyarországot, igaz, a legutóbbi találkozáskor a 2019-es világbajnokságon sikerült döntetlenre végezniük, 25-25 lett.

A meccs magyar kiállításokkal kezdődött. Az argentinok, ahogy az várható volt iszonyat keményen beleálltak a játékba, és nem is tudtunk ellépni tőlük, végig a nyomunkban voltak. A 17. percben megszerezték a vezetést is, 10-9-re mentek, ekkor jött a kapusfaktor. Palasics Kristóf a magyar kapuban két védést is bemutatott, utóbbit egy büntetődobásnál, ezzel meg tudtuk fogni az ellódulni készülő argentinokat.



A magyar válogatott ezt követően fordított, és a félidő végéig tartotta is a többgólosra duzzasztott előnyét.

photo_camera Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

A második félidőben tovább tudtuk növelni az előnyünket, és egyre jobban kijött a minőségbeli különbség. Palasics Kristóf a kapuban tartotta formáját, és korán nyolcgólosra növeltük az előnyünket, ami után az argentinok időt is kértek. Az argentinok helyzete tovább romlott, mikor James Parker arcon ütötte Ancsin Gábort, és emiatt kiállították.

Argentína továbbra is keményen kézilabdázott, de a magyarok nem voltak megilletődve. Lőttük a gólokat, és védekezésben is stabilak voltunk. Az argentinok folytatták a szabálytalanságokat, előbb Fazekast lökték meg, ami után lent maradt, majd Ilics Zoránt verte arcon Pizarro. Újabb argentin piros lap.



A meccset végül 10 góllal nyerte Magyarország, 35-25 a végeredmény



A magyar férfi kézi-válogatott 2012. augusztus 6-a óta először tudott rendes játékidő alatt meccset nyerni az olimpián, akkor Szerbiát vertük Londonban.



A férfi kézisek nem sokat pihenhetnek, szerdán délelőtt 9 órától már Norvégiával játszanak. A női kézisek programja kedden folytatódik, ők 16 órától Angolával játszanak, a helyzet előzetesen hasonló, mint a férfiak argentinok elleni meccsén, a győzelem kötelező, de nehéz lesz megszerezni.