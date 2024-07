Felbőszült ultranacionalisták izraeli támaszpontokra törtek be, hogy megvédjenek kilenc, kínzással gyanúsított katonát

Akkora káoszt okozott hétfőn kilenc tartalékos izraeli katona letartóztatása, hogy az hatással lehet mind Gázában zajló háború kimenetelére, mind az egyre feszültebb libanoni helyzetre. Az Axios szerint a hétfői események voltak a legsúlyosabb politikai erőszakos cselekmények Izrael területén az október 7-i terrortámadás óta.

Az eseménysor azzal kezdődött, hogy vizsgálat indult az izraeli őrökkel szemben, akik palesztin fogvatartottakat őriznek a Sde Teiman bázison. Ez az a létesítmény, amelyet börtönként használ az Izraeli Védelmi Erők (IDF) katonai rendőrsége. Itt tartanak fogva többeket, akik részt vettek a Hamász október 7-én elkövetett mészárlásaiban, és a Gázában zajló harcok során foglyul ejtett emberek közül is sokakat ide szállítottak. Az IDF „Force 100” nevű egysége látja el lényegében a börtönőri feladatokat, köztük pedig több tartalékos katona is szolgál. Számos izraeli és nemzetközi újság beszámolt a bázison történt állítólagos emberi jogi visszaélésekről, amelyek miatt az „izraeli Guantánamoként” kezdték emlegetni a helyet. A Haaretz beszámolója szerint október 7. óta több mint 30 fogvatartott halt meg a Sde Teiman bázison. Az IDF az elmúlt hetekben el is kezdte felszámolni a fogvatartási központot, miután jelentős nemzetközi kritikákat kapott miatta. Izraeli emberi jogi szervezetek a legfelsőbb bírósághoz is fordultak az állítólagos visszaélések miatt.

2024 májusában három alkalmazott, akik a táborban dolgoztak, névtelenül nyilatkoztak az ott tapasztaltakról a CNN-nek. A beszámolóik megerősítették azokat, amiket korábban az onnan szabadon engedett palesztinok tettek. Részletesen elmondták, hogy a foglyokat rendszeresen bekötött szemmel tartják, és nem engedik meg nekik, hogy beszéljenek vagy mozogjanak. Képek is szivárogtak ki a bekötött szemű foglyokról, akik szögesdrótok között vannak fogva tartva.

photo_camera Bekötött szemű fogvatartottak a Sde Teiman bázison. Fotó: Wikipedia

Hivatalos, izraeli vizsgálat a Sde Teiman bázison történtek miatt azután indult, hogy kórházba szállítottak egy ott fogva tartott Hamász-aktivistát, aki egy jelentés szerint vérzett „valamelyik intim testrészéből”. A vizsgálatot végző orvos megállapította, hogy a sérülését nem okozhatta magának és nem lehet baleset következménye. Orit Sulitzeanu, az izraeli Nemi Erőszak Válságközpontok Szövetségének vezetője ezt „sokkolónak” nevezte. „Soha nincs olyan körülmény, amely igazolná ezt a beteges cselekedetet, még a legrosszabb ellenségeinkkel szemben sem. A szexuális erőszak és a szexuális bántalmazás súlyos bűncselekmények, és nem szabad csendben maradnunk, amikor elkövetik őket” – mondta. Az eset miatt kilenc izraeli tartalékos katona került a hatóságok látókörébe, akikért hétfőn el is indult a katonai rendészet, hogy letartóztassák őket.

Csakhogy amikor a katonai rendészek megérkeztek a bázisra, az azt őrző katonák nem akarták beengedni őket, és ennek hangos összefeszülés lett a vége. A „Force 100” több tagja elővette a telefonját és videózni kezdte a két izraeli egység közti vitát, a felvételeket pedig megosztották a különböző közösségi oldalakon. Az egyik ilyen videó hosszan mutat egy katonát, aki ezt mondja a kamerába: „Hölgyeim és uraim, Izrael népe! Arra kérlek titeket, hogy menjetek ki az utcákra értünk! Nem fogadjuk el ezt a szégyent és megalázást, hogy letartóztatnak minket. Az életemet adtam értetek, Izrael népéért. Menjetek az utcákra és harcoljatok értünk!”

A posztokat aztán felkapták a kormány ultranacionalista miniszterei, Ben-Gvir és Bezalel Smotrich, valamint Netanjahu elvileg mérsékeltebb Likud pártjának több tagja is osztani kezdte őket. Szerintük az IDF parancsnoksága megalázza azokat a katonákat, akik a terroristákkal harcolnak, és arra biztatták támogatóikat, hogy menjenek a bázishoz tiltakozni a letartóztatások ellen. Így is lett.

A fenti videókon az látható, hogy nacionalisták egy csoportja megpróbál betörni a Sde Teiman bázisra a Zsidó Erő nevű ultranacionalista párt politikusa, Cvi Szukkot vezetésével, és ez sikerül is nekik. Csakhogy a kilenc tartalékost időközben átszállították az IDF egy másik laktanyájába Beit Lidbe, ahol az izraeli katonai bíróság és a katonai rendőrség központja is van. Amikor ez a tüntetők számára világossá vált, elindultak oda, és még többen csatlakoztak hozzájuk, mert a téma elárasztotta a közösségi médiafelületeket.

A Tel-Avivtól 30 percre, északra található Beit Lidben az este folyamán jelentős összecsapások történtek. A tüntetők betörtek a bíróság épületébe, és szembeszálltak a katonai rendőrökkel és katonákkal, akik elbarikádozták magukat az épületben. Több tartalékos arcát eltakarva csatlakozott a feldühödött tömeghez, akik végül behatoltak a Beit Lid bázis épületeibe. Mindeközben beszámolók szerint az izraeli rendőrség, amely a Zsidó Erő-párti Ben-Gvir miniszter irányítása alatt áll, viszonylag passzív maradt a zavargások alatt, és az IDF tisztviselői szerint nem tartóztattak le egyetlen nyilvánvalóan erőszakos tüntetőt sem. Óriási káosz alakult ki.

Hogy tompítsa a helyzetet, a késő esti órákban a helyszínre sietett az IDF vezérkari főnöke, Herzi Halevi tábornok, akinek ezért le kellett mondania a libanoni Hezbollah ellen tervezett lehetséges IDF-csapással kapcsolatos találkozókat. Érkezésekor a tüntetők hangosan skandálva követelték a lemondását. Végül éjfél körül a tömeg feloszlott,

photo_camera Egy izraeli katona próbálja jobb belátásra bírni a tüntetőket a Beit Lid bázison hétfő éjjel. Fotó: Matan Golan/Matan Golan/Sipa USA via Reuters

Az eset hatásai már most tanulságosak. Megszólalt több jobboldali politikus is, és nem csak a Zsidó Erő képviselői közül. Gadi Eisenkot a Nemzeti Egységpártból – akinek a saját fia is meghalt október 7-én – azt mondta, nem sok szimpátiája van bármely Hamász-tag felé, a likudos Tali Gotliv pedig azt sugalmazta, hogy a sérült palesztin aktivista talán csempészni akart valamit az „intim testrészében”, és ezért sérülhetett meg.

Netanjahu nem kommentálta az eseményeket, kivéve egy egysoros nyilatkozatot, amelyet irodája még az első bázis lerohanása után adott ki, és amelyben elítéli a bázis lerohanását és azonnali nyugalomra szólít fel. Csak két minisztere ítélte el világosan a bázisok elleni támadást: Yoav Gallant védelmi miniszter és Moshe Arbel belügyminiszter. A többi miniszter vagy támogatta a dühös tömeget, vagy egyszerűen csendben maradt.

Ahogy már írtuk, Halevi tábornoknak, az IDF főparancsnokának mindezek miatt már el kellett halasztania egy fontos stratégiai tárgyalást a Hezbollah elleni fellépésről, a legfelsőbb bíróság pedig épp ma halasztotta el azt a meghallgatást, ami a Sde Teiman bázis bezárásáról szólt volna. Ahogy az Axios összefoglalta: a kaotikus események azt mutatják, hogy az ultranacionalisták mennyire felbátorodtak Netanjahu kormányzása alatt, különösen október 7-e után. Ők azok, akik évek óta „liberális” intézménynek nevezik a hadsereget, és azt mondják, hogy a „mélyállam” része, amelyet le kell bontani.

(Haaretz, Times of Israel, Axios)