Járványszerűen terjed a szamárköhögés Magyarországon

Jelentősen megnőtt a szamárköhögéssel diagnosztizált betegek száma Magyarországon: míg az elmúlt 20 évben összesen volt 36 igazolt eset, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint már 76 van.

Miután minden megyéből jelentettek gyanús eseteket, Galgóczi Ágnes járványügyi főosztályvezető az RTL Híradónak azt mondta, a szamárköhögés

járványos terjedésű Magyarországon.

A legutóbbi 32 gyanús esetből minden negyedik egy évnél fiatalabb gyerek. Miután az első védőoltást 2 hónapos korban kapják a csecsemők, csak részleges védettség alakul ki náluk, így ők vannak a legnagyobb veszélyben.

Az NNGYK múlt héten arról számolt be, két csecsemő meghalt szamárköhögés miatt, az ország két különböző pontján. Azt javasolták, hogy a terhes nők ismét oltassák be magukat, mert az védi az újszülötteket is.

Címlapi képünk illusztráció, fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA