Megvizsgálják, lehet-e viacolor helyett más, természetes anyagból megépíteni a sétányt a fóti tó körül

A 444 riportban számolt be arról, hogy felháborodtak a fótiak, mert körbe akarják rakni viacolorral a Somlyó-hegy lábánál lévő tavat. A tó felét már évekkel ezelőtt letérkövezték, most a másik felére is ez a sors várna. A felháborodott lakosok a fák kivágása mellett azt kifogásolták, hogy a 3-4 méter térkövezett sétány teljesen elvágná a természetet a tótól és veszélyeztetné annak élővilágát.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A még hatalmon lévő városvezetés szerint volt társadalmi egyeztetés a beruházásról, és a lakosok többsége támogatta azt. A polgármester-választást a független Merkwart Krisztián nyerte, de hiába próbálta leállítani a projektet, sok mindent nem tehetett.

Cikkünk hatására azonban, úgy tűnik, mégis lesz változás a projektet illetően, ugyanis a fóti polgármester, Vass György aláírásával született egy levél, amiben a polgármester azt állítja:

„A Somlyó-tó körüli sétány folytatásánál felmerülő kérdést - mely szerint ne viacolor, hanem valamely természetbe sokkal jobban illeszkedő burkolatot alkalmazzanak a kivitelezéskor - megvizsgáljuk. Részleteiben kivizsgáljuk, mind a közbeszerzési, mind a kivitelezési szempontból, hogy erre milyen lehetőségek vannak jelen helyzetben a jelenleg beépíteni kívánt térburkolat helyett természetbarát burkolat alkalmazására.”



Informátorunk szerint a tó körüli munkálatok valóban le is álltak.