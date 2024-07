Orbán jelentősen megemelte a miniszteri fizetéseket, Nagy Márton és Lantos már évi bruttó 76 milliót keres

Orbán miniszterelnök július 1-től megemeltette a kormánytagok fizetését - szúrta ki a 24.hu. A miniszterek többsége eddig havi 3 millió 94 ezer forintot keresett, ez 14 százalékkal, 3 millió 534 ezer forintra nőtt. Volt azonban 3, korábban civilben igen jól kereső tárcavezető, Csák János, Lantos Csaba és Nagy Márton, akik 5 milliót vihettek haza. Egy ideig úgy tűnt, hogy ezt az összeget - ami egyben az állami cégek vezetőinek bérplafonja - a miniszterelnök egyfajta lélektani határnak tekinti, mert tavaly nem emelte meg, amikor a többiekét igen. Ennek ezennel vége, Lantos és Nagy ugyanis most kivételesen magas, 27 százalékos emelést kaptak, így ők mostantól havi 6 millió 362 ezer forintra jogosultak, éves bruttó fizetésük pedig túllépte a 76 millió forintot. Csák utódja, Hankó Balázs civilben nem topmenedzser, hanem gyógyszerész volt, így neki be kell érnie havi 3,5 millióval.



Maga Orbán Viktor miniszterelnöki fizetés címén kevesebbet kap ugyan, mint a két kivételezett minisztere, de összességében mégis ő viheti haza a legtöbbet a kormányból. A miniszterelnöki fizetése most 4 millió 178 ezerről 4 millió 771 ezerre nőtt, de mivel ő képviselő is, ezen a címen is kap 1 millió 767 ezer forint havi tiszteletdíjat, így a hivatalos keresete mostantól havi bruttó 6 millió 539 ezer forint.

Az államtitkári fizetések a mezei miniszterekéhez hasonlóan 14 százalékkal, 2 millió 651 ezerre nőttek.

A cikk címében és első mondatában nem véletlenül fogalmaztunk úgy, hogy Orbán miniszterelnök emelte meg a kormánytagok fizetését. Ezeket az összegeket ugyanis szokatlan módon nem jogszabály állapítja meg, hanem a miniszterelnök egyfajta kegyúri joga személyesen megállapítani azokat.