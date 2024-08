A Nemzetközi Olimpia Bizottság szerint jogosan szerepel az a két bokszoló Párizsban, akik körül nagy botrány robbant ki a női mezőnyben

Csütörtök este közleményt adott ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság két bokszolóról, az algériai Imane Helifről, illetve a kétszeres világbajnok tajvani Lin Jü-tingről. Ők azok, akiknek a szereplése miatt a női versenyben nagy botrány tört ki, különösen azután, hogy Imane Helif olasz ellenfele csütörtökön 46 másodperc után feladta a meccset, és nem volt hajlandó kezet fogni az ellenfelével.

photo_camera Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Imane Helifet tavaly az Új-Delhiben rendezett világbajnokságon pár órával a döntő előtt kizárták. Csakúgy, mint a Párizsban most szintén elinduló, első meccsét pénteken vívó tajvani Lin Yu‑tinget. A hivatalos magyarázat szerint azért történt mindez, mert túlzottan magas volt a tesztoszteronszintjük, így nem feleltek meg az indulási feltételeknek. Umar Kremljev, a vébét szervező IBA elnöke a két bokszolónő eltiltása után azt nyilatkozta, hogy a két érintett XY kromoszómákkal rendelkezik. (Normális esetben ez a férfiakra jellemző, a nőknek két X kromoszómájuk van.) Hogy miről is van szó, arról részletesen írtunk ebben a cikkben.



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) csütörtök esti közleményében azt írta, hogy a két versenyző évek óta szerepel a nők között, és tavaly agresszió érte őket az IBA részéről és kizárásuk önkényes volt. "Ez a két versenyző áldozata volt az IBA egy hirtelen meghozott önkényes döntésének. A tavalyi világbajnokság végéhez közeledve váratlanul zárták ki őket megfelelő eljárás nélkül".

A NOB - mely a nemzetközi szövetséget évekkel ezelőtt felfüggesztette és elvette tőle a tokiói és a párizsi játékok ökölvívó-versenyeinek rendezési jogát is - hangsúlyozta, hogy a játékokon szereplő valamennyi sportoló megfelel minden, a részvételhez szükséges feltételnek. A jogosultsági szabályok a tokiói játékokon alkalmazott szabályokra épülnek és menet közben nem lehet megváltoztatni azokat.

"A NOB szomorú a két sportolót érő támadások miatt" - írta a bizottság, mely azt is kiemelte, hogy Helifék a tavalyi vb előtt évekig szerepeltek női boksztornákon. - "Mindenkinek joga van ahhoz, hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen sportolhasson."

Helif következő ellenfele a négy közé jutásért a magyar Hámori Luca lesz szombaton. A Magyar Ökölvívó Szövetség - még a NOB közleménye előtt - hivatalos levelet küldött a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Ebben azt kérik, hogy vizsgálják felül a döntését, amivel „egy olyan versenyzőt engedtek a NOB versenyrendszerébe, akit korábban világbajnokságon kitiltottak, mert XY kromoszómát találtak nála a vizsgálatok során.”

A magyar szövetség vizsgálja, van-e jogorvoslati lehetőség Helif szereplésével szemben. De B erkó Lajos, a magyar szövetség ügyvivője azt is elmondta, hogy Hámori Luca mindenképpen bokszolni fog szombaton, meg sem fordult a fejükben, hogy ne álljon ki a mérkőzésre.

Hámori Lucánál a Nemzeti Sport rákérdezett, hogy mit gondol a következő ellenfeléről. Ezt mondta Helifről:

„Elindult a híresztelés, hogy ő fiú, két éve el is tiltották a világbajnokságon, amin nem lepődtem meg, mert kinézetre és alkatra is nagyon fiús. Ha valaki a Földön megengedte neki, hogy itt lehessen, valahogyan be lett bizonyítva, hogy lány. Nem tudom erre a kérdésre a választ, ez most nem igazán érdekel, így még nagyobb lesz a magabiztosságom, ha sikerül legyőznöm. Személyesen nem ismerem, edzésen sem bokszoltam vele, versenyeken nyilván már láttam. Nem kerültünk még szemtől szembe egymással, de nem érdekel, mindent megteszek a győzelemért, mert már az érem lesz a cél, amiért idejöttem."