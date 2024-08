Menczer: Én leszek a legrosszabb rémálmuk, a jeges leheletemet fogják érezni a tarkójukon

photo_camera Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„Azt tudom Önnek mondani, hogy hozzám eljutnak információk a Tisza Párt belső köreiből, mert ott nem zárnak résmentesen a történetek, és az emberek beszélnek. Kétfajta információ jutott el hozzám. Ugye én azt mondtam Magyar Péter kritikájára, hogy egy ilyen beszédet nemhogy elmondani, megérteni is sokkal nehezebb, mint az, amit ő a diszkóban csinált. Jelesül, hogy bántóan fiatal lányok orális kielégítését imitálta, már elnézést kérek. És ugye hozzám kétfajta információ jutott el a Tisza Pártból. Az egyik az az, hogy Magyar Péter, amikor meghallja az én nevemet, idegesen rágcsálja az asztal szélét, mint egy zavarodott óvodás kisgyerek. Ez helyes, helyesnek gondolom, maradjon is így, így is fog maradni, majd teszünk és teszek róla. De a másik, hogy a tiszások azzal vigasztalják magukat, hogy amit én leírtam és elmondtam, azt nem szabad, ilyet nem szabad leírni és elmondani. Erre viszont az én válaszom az, hogy micsoda? Megcsinálni szabad, amit mindenki lát és ami az igazság, azt elmondani nem szabad? Ez egy furcsa demokratikus fölfogás. Tehát, azt tudom mondani minden baloldalinak, tiszásnak is, gyurcsányistának is és mindenkinek, hogy mindig ki fogom mondani róluk az igazságot, számíthatnak rám, és én leszek a legrosszabb rémálmuk, a jeges leheletemet fogják érezni a tarkójukon, úgyhogy számíthatnak rám a jövőben is az igazság kimondásával kapcsolatban.”

A fentieket a Fidesz sajtó nevében küldte ki közleményként Menczer Tamás, aki egyébként mindezt a köztelevízióban mondta el Facebook-bejegyzése szerint.