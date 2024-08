Milák Kristóf a másik számában is rajthoz áll pénteken, csapatban javíthatnak a férfi párbajtőrözők

Újabb nap, újabb vívószámban remélhetünk érmet, ezúttal a férfi párbajtőrcsapattól.

Milák Kristóf délelőtt a 100 méter pillangó előfutamában úszik a friss olimpiai bajnok Kós Huberttel együtt. Sebestyén Dalma 200 vegyesen, Késely Ajna 800 gyorson indul.

Csoda kellene a férfi kézilabdázóknak, kötelező győzelem női vízilabdázóknak.

Atlétikában is vannak magyar érdekeltek, többek között a férfi kalapácsvető, Halász Bence mutatkozik be az olimpián.

Lesz még: női sportpisztoly alapverseny Fábián Sára Ráhellel és Major Veronikával, valamint vitorlázás Érdi Máriával és Vadnai Jonatánnal.

Az olimpia menetrendjét, híreit, eredményeit, érdekességeit itt lehet követni.

Éremesélyes párbajtőrcsapat

13:30 férfi párbajtőrcsapat - negyeddöntő



„Bízom benne, hogy mindenki harapni fog a csapaton. Éremért jöttünk, nagyon remélem, hogy ott el tudjuk érni, ami most egyéniben nem sikerült” – nyilatkozta Andrásfi Tibor párbajtőröző vasárnap a negyedik hely után.

photo_camera Andrásfi Tibor az elvesztett bronzmeccs után. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az egyéni verseny a kardozókhoz hasonlóan a párbajtőrözőknek sem sikerült jól. A világbajnok, világranglista második párbajőröző Koch Máté az első meccsén sima vereséget szenvedett, a világranglista első, olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely pedig a legjobb 16 között kapott ki. Andrásfi Tibor egészen a bronzmeccsig menetelt, ott drámai körülmények között, hosszabbításban kapott ki.

A párbajtőrcsapat a kardcsapathoz hasonlóan éremeséllyel lép pástra. Az elődöntőt majd 15:50-kor, a döntőt 20:30-kor rendezik, remélhetőleg a magyar csapattal.

Milák Kristóf újra a vízben

11:06 férfi 100 m pillangó 3. futam – Milák Kristóf, Kós Hubert

11:26 női 200 m vegyes 3. futam: Sebestyén Dalma

11:52 női 800 m gyors 2. futam: Késely Ajna



A 200 méteres pillangóúszás ezüstérmese 100 méteren is rajthoz áll a péntek reggeli előfutamban. Milák a szám tokiói ezüstérmese, Caeleb Dressel előzte meg őt, az amerikai most is ott van a mezőnyben, sőt, a ..... Kós Hubert is.

photo_camera Milák Kristóf a 200 méter pillangó döntőjében. Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Úszik a női 200 vegyesben Sebestyén Dalma, a szám legnagyobb esélyesével, a 17 éves kanadai Summer McIntosh-sal van egy futamban. Késely Anna 800 méteres gyorsúszásban indul, az ő futama is tele van sztárokkal, Katie Ledecky, Simona Quadarella és a Párizsban már aranyat is nyerő ausztrál Ariarne Titmus is.

A középdöntőket és döntőket 20:30-tól rendezik.

Egy nehéz és egy kötelező győzelem kézi- és vízilabdában

09:00 Magyarország–Dánia férfi kézilabda



20:05 Kína–Magyarország női vízilabda



photo_camera Ilic Zorán és Sipos Adrián a Norvégia elleni vereség után. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az eddig hibátlan Dániával játszik reggel 9-től a férfi kézilabda-válogatott, a továbbjutáshoz nagyon kellene még egy meglepetés: vagy a világbajnok északiakat, vagy a címvédő és Európa-bajnok házigazda franciákat kell legyőzni. Valószínűbb, hogy nem a pénteki meccs lesz az, a franciákat 9 góllal verő dánok eddig másik szinten játszottak, Egyiptom ellen szenvedtek meg kicsit, ott 3 góllal nyertek.

Norvégia ellen egészen jól játszott a csapat, kérdés, hogy az utolsó másodperces vereség mennyire maradt benne a játékosok a fejében.

„Fantasztikus mérkőzést játszottunk hatvan percen keresztül az egyik legjobb csapat ellen. Mindig azt mondjuk, hogy egy ilyen válogatottal szemben szeretnénk versenyképesek lenni. Most volt esélyünk nyerni, egészen a végéig küzdöttünk. A lehető legrosszabb forgatókönyv alakult ki, így a legrosszabb veszíteni, sajnálom a srácokat, mert nagyon sokat dolgoztak” – mondta Chema Rodríguez kapitány a mérkőzés után.

photo_camera A magyar válogatott tagjai Hollandia ellen. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A női pólósok háromnapos pihenő után Kínával játszanak este. A Kanada elleni meccsen végül igazolódott a papírforma, a korábbiakhoz képest is simábban vertük 12-7-re őket, de azért voltak hibák. Kína eddig mindhárom csoportmeccsét elveszítette, igaz, a Hollandia elleni meccsen volt, hogy 8-5-re is vezettek. Mihók Attila szövetségi kapitány szerint a kanadai meccshez hasonló lélektani állapotban kell védekeznünk, hogy az ázsiaiak ellen sikeresek legyenek.

Selejtezők és előfutamok atlétikában

10:10 férfi kalapácsvetés kvalifikáció – Varga Donát, Rába Dániel, Halász Bence



11:50 női 100 m 1. forduló – Takács Boglárka



18:36 női 5000 m 1. forduló – Wagner-Gyürkés Viktória



Beindul a nagyüzem az atlétikában is, érmemre a legnagyobb esély a férfi kalapácsvetésben van, a kétszeres világbajnoki harmadik Halász Bence pénteken kezd a selejtezőben. Rajta kívül az eddig csak korosztályos szinten vitézkedő Varga Donát és Rába Dániel is ott lesz.

photo_camera Halász Bence a június Európa-bajnokságon. Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

A női 100 méteres síkfutás előfutamában az országos csúcstartó és a júliusi Gyulai Memorialon 200 méteren ötödik Takács Boglárka indul.

A női 5000 méter előfutamában Wagner-Gyürkés Viktóriának lehet szurkolni.

Női 25 méteres sportpisztoly

09:00 25 méter pisztoly, női selejtező – Major Veronika, Fábián Sára



A Chateauroux-i Lőtéren a női sportpisztoly alapversenyét rendezik, a tavalyi világbajnokságon légpisztolyban negyedik Fábián Sára Ráhel, valamint légpisztolyban most vasárnap első helyen döntőbe jutó, végül nyolcadik helyen záró Major Veronika lép lőállásba.

„Összességben elégedett vagyok a teljesítményemmel és a felkészültségemmel is. Annyira kicsi a különbség a jó és a rossz lövés között, hogy azt kívülről nem is lehet látni. Én persze belülről éreztem. Kicsit mozgott a kezem, kicsit nagyobb volt a szórásom, és a kicsit rossz lövések így rosszabbak lettek, mint amilyenek szoktak lenni, ezeknek tudhatók be ez az alacsonyabb lövések” – mondta Major vasárnap az MTI-nek, hozzátéve, hogy az eredmény lendületet adott a folytatásra.

Folytatódik a vitorlázás

12:15 női dinghy, ILCA6, 3–4. futam – Érdi Mária



15:35 férfi dinghy, ILCA7, 3–4. futam – Vadnai Jonatán



A marseille-i yachtkikötőben a 3. és 4. futammal folytatja szereplését az ILCA 6 hajóosztályban a világ- és Európa-bajnok Érdi Mária és ILCA 7-ben az Európa-bajnoki ezüstérmes Vadnai Jonatán.

Csütörtökön az első futamon a világ- és Európa-bajnok Érdi Mária rosszul rajtolt, a 32. helyre is visszacsúszott, innen javított, de csak a 20. helyen ért célba. A második futamot elhalasztották

Vadnai az első futamban a 16. lett, aztán a következőben a 12. helyet szerezte meg, ezzel a 13. helyen áll a 43 hajóst számláló mezőnyben.

A ház ajánlata

Izgalmas meccsnek ígérkezik 21 órától a Franciaország-Argentína a férfi focitorna negyeddöntőjében, a házigazdák csoportelsőként, a dél-amerikaiak részben a Marokkó elleni káosznak köszönhetően másodikként jutottak tovább. Az argentinok Copa America győzelme utáni rasszista ünneplés miatt fújoltak már ki sportolókat Párizsban, itt is várhatók (nem)tetszésnyilvánítások.

Akinek nincs még elege a franciákból, mindenképpen nézze meg a férfi kosárválogatott Németország elleni mérkőzését - szintén 21 órától -. A németek a regnáló világbajnokok, eddig hibátlan a mérlegük. A szintén veretlen franciák - igaz az előző meccsen hosszabbításban nyertek Japán ellen - telt ház előtt játszanak, így nem csak Wembanyama, de a hangulat is óriási lesz.



photo_camera Fotó: THOMAS COEX/AFP

És még a női (13:45) es férfi (19:45) trambulin döntőjét is péntek este rendezik, a verseny talán izgalmasabb lesz, mint az operatőrök munkája: