Így keveredik két kultúra a részben ír származású Kós Hubertben

photo_camera Kós Hubert a dobogó tetején Fotó: OLI SCARFF/AFP

Egész Magyarország láthatta, ahogy Kós Hubert az olimpiai eredményhirdetés után, a sikertől még kótyagosan odamegy ölelkezni a családjához és a sorban köszönti az apját, Nicket, aztán az édesanyját, Kittit, majd a rá igencsak hasonlító, 2 évvel fiatalabb öccsét, Olivért, aztán nála jóval fiatalabb, 14 éves húgát, Allisont.



A magyar és angolszász keresztnevek keveredése persze nem véletlen, ahogy az sem, hogy Kós annyira jól tud angolul, amennyire. Ahogyan a győzelem után több nyilatkozatában is megemlítette, Párizs első magyar olimpiai bajnoka negyedrészt ír származású

Édesapja, Nick, ír-magyar származású, angol anyanyelvű, Íroroszágban született és nevelkedett topmenedzser. Utóbbi azért is fontos, mert ha a munkaadója, a világ legnagyobb tanácsadó cégei közé tartozó PriceWaterhouseCoopers (PWC) színeiben nem költözik Magyarországra, 3 gyereke közül 2 szinte biztosan nem magyar úszó lett volna. Kós Hubert aranyérmének sztorija valójában azzal kezdődött, hogy a magyarul még nem beszélő Nick Kós 1994-ben cége elődje, a Coopers és Lybrand dolgozójaként Budapestre költözött.

photo_camera Nick Kós

Nick Kós a dél-írországi Corkban nőtt fel. Anyja ír, magyar származású apja 1946-ban hatévesen érkezett Írországba a családjával.

„Részben ír vagyok, részben magyar. Íroroszágban nőttem fel magyar apával, ír anyával és egy olyan magyar családnévvel, amit senki sem tudott kiejteni”

- mesélt kiskoráról 2013-ban a Diplomacy and Trade című magazinnak.

Nick Kós az interjúban elmesélte, hogy bár az apja igyekezett magyarul is beszélni vele és a testvéreivel, a nyelvet akkor nem tudta megtanulni. Ez csak felnőttként történt meg, miután Budapestre érkezett. Mivel viszont gyerekként rendszeresen hallott magyar szót, a kiejtése saját elmondása szerint mindig sokkal jobb volt a szókincsénél. A rokonság magyar része - a nagyanyja, egy nagybátyja és két nagynénje - Dublinban, a fővárosban éltek, a többiek szerte a világban és jellemzően csak karácsonykor és más nagyobb ünnepekkor találkoztak.

„Nagyszerű volt a karácsony, mert mind összegyűltünk Dublinban a nagymamám házában és nagyon magyaros karácsonyt tartottunk angyalkákkal és magyar karácsonyi dalokkal.”

- idézte fel 2013-ban.

Nick Kós fiatalon, 22 évesen került a PWC elődjéhez, ahol hamar vezetői beosztásokat kapott. Igazi multicégről van szó, ezért egy idő után külföldön. Bár már 1994-ben Budapestre érkezett, később Lengyelországban és Oroszországban is élt és dolgozott, az óriáscég regionális vezetőjeként.

Ő és a cége is Lengyelországban jött rá, hogy közép-európai származása micsoda előnyt jelent a helyiekkel való kommunikációban. Egyszerűen hamarabb megértették egymást. Ugyanezt tapasztalta Moszkvában is, ezután jöttek vissza Magyarországra és kapott itt vezető beosztást. Ide már magyar származású feleségével, Kittivel érkezett. A kétezres évek elején megszületett a három gyerek, sorrendben Hubert, Olivér és a húguk, Allison.

Hubert kilencéves volt, amikor az apja a következőt nyilatkozta róla és öccséről:



„A fiúk úszók és Magyarország színeiben akarnak úszni, nem Íroroszágért.”

Már ez a mondat is erős utalás arra, hogy a kis Hubert - vagy a családja - már harmadik áltis korában válogatottságban gondolkodott. A pár éves Hubertet a különböző sztorik és források szerint egészen kis gyerekként, 2-3-3,5 éves korában Kállai Katalin tanította meg „vízen siklani és bugyborékolni”, aztán ötéves korában az anyja, Kitti vitte le a Komjádiba, Perjámosi Kata edzőhöz. Innentől a magyar úszókultúra nevelte, egészen 2022 őszéig, amikor Amerikába költözött, miután Michael Phelps - és a francia csodaúszó, Marchand - legendás edzője, Bob Bowman meghívta a saját csapatába, az arizonai egyetemre.

Kós gyerekként is nagy tehetségnek számított és úszáshoz ideális alkatú fiatal felnőtt lett belőle, de azért váltott, mert pont amikor elkezdhettek volna jönni a nagy nemzetközi eredmények a rengeteg munka után, kissé leblokkolt a karrierje. Ezt persze az ő szintjén kell érteni, de a tokiói olimpián - 18 évesen - már az előfutamból sem jutott tovább és lement úgy egy normál és egy rövidpályás Eb, hogy összesen egy bronzérmet nyert. Emiatt is döntött az amerikai folytatás mellett. Bár még itthonról lett Európa-bajnok, pár héttel a kiköltözés előtt, az eltérő edzésmunka és kultúra szinte azonnali eredményt hozott odakint. Kós ugyanis mindössze hat, Amerikában Bowmannel töltött hónap után világbajnok lett. A ritmus villámgyors felvételében szinte biztosan sokat segített neki az, hogy a magyar mellett a kelta és angolszász kultúra is az élete része.

De nem kizárt, hogy emiatt nyilatkozott sokkal lazábban, érzelmesebben, a legtöbb itthon edző nagy úszónkhoz képest érezhetően természetesebben a győzelme után, már a medence szélén is. Az M4sport stúdiójában szakkomentátorkodó két úszónő, Verrasztó Evelyn és Mutina Ágnes is ezen a véleményen voltak. Ehhez a multikulturális személyiséghez mi illene jobban mint a két keresztneve: Hubert és Béla.